Slatke male wannabes

Bečka škola nova je hrvatska humoristična mockumentary serija o ravnatelju Eugenu Mohorovičiću Katančiću, zaljubljeniku u Austro-Ugarsku koji preuzima gimnaziju u izmišljenom zagorskom mjestu Veselišće. Iako bi trebao modernizirati školu po skandinavskom modelu, Eugen je odlučan pretvoriti je u k.u.k. učilište. Serija kroz kratke skečeve na Instagramu, TikToku i YouTubeu ironizira hrvatsko školstvo, od sindikata do nedostatka krede. Rijetkost je da se nova domaća serija prvo gradi i reklamira upravo na društvenim mrežama, a reakcije publike zasad su vrlo pozitivne. Autori serije su Daniel Kušan (redatelj) i Stjepan Perić (glavni glumac). Scene u školi snimane su u Pregradi (iako je u ravnateljevom fokusu Zagreb kakav je nekad bio). Kada će serija izaći, još nije poznato. 24 sata, Journal, Srednja