Slatke male wannabes
‘Ponies’: Šarmantna serija o špijunkama iz hladnog rata čija je supermoć to što su – nebitne
Nećete u seriji ‘Ponies’ vidjeti neki novi žanr, ni trunku priče kakva već nije ispričana o hladnoratovskom dobu, malim ljudima koji uspiju raskrvariti njušku čak dva golema i nepravedna sistema, nije ni najrevolucionarnija ni priča o nevidljivim ‘ženskicama’ koje sve uspiju nadigrati i savršeno se snaći. No serija je snimljena i izvedena neodoljivo šarmantno, pitko, pametno i s onom već spomenutom magijom, uspijeva priču iz već stoput prožvakanog hladnog rata ispriča s dovoljno duha, pameti i ljudskosti da nam ponovno bude zanimljiva. Serija je to zbog koje, kad završi, ostaneš još malo na kauču, pustiš neku staru pjesmu… Zrinka Pavlić za tportal