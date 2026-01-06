Led se topi od toliko vruće igre
Heated Rivalry: Nova sportsko-romantična serija o dvojici gej hokejaša zaludila žene diljem svijeta
Nova HBO Max dramska serija o dvojici suparničkih hokejaša čiji je odnos puno eksplicitniji izvan leda nego na njemu. Serija obiluje seksom, ali oskudijeva hokejom, karakterizacijom i stvarnom napetošću “hate-to-love” romanse. Likovi su drveni, dijalozi banalni, a tijela stilizirana do voštane artificijelnosti. Povremeni sporedni zapleti ne donose dubinu, tek potvrđuju klišeje. Jedina prava iskra dolazi od Connora Storrieja, koji je očito predobar za materijal koji više napaljuje nego što išta govori. Kažu na Guardianu, a dotaknuli su je se i na Indexu.