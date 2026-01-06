Heated Rivalry: Nova sportsko-romantična serija o dvojici gej hokejaša zaludila žene diljem svijeta - Monitor.hr
Danas (09:00)

Led se topi od toliko vruće igre

Heated Rivalry: Nova sportsko-romantična serija o dvojici gej hokejaša zaludila žene diljem svijeta

Nova HBO Max dramska serija o dvojici suparničkih hokejaša čiji je odnos puno eksplicitniji izvan leda nego na njemu. Serija obiluje seksom, ali oskudijeva hokejom, karakterizacijom i stvarnom napetošću “hate-to-love” romanse. Likovi su drveni, dijalozi banalni, a tijela stilizirana do voštane artificijelnosti. Povremeni sporedni zapleti ne donose dubinu, tek potvrđuju klišeje. Jedina prava iskra dolazi od Connora Storrieja, koji je očito predobar za materijal koji više napaljuje nego što išta govori. Kažu na Guardianu, a dotaknuli su je se i na Indexu.


Jučer (21:00)

Nakon ovoga, sve je ostalo teže gledati

Dvadeset i pet serija koje su nam objasnile svijet (i pokvarile kriterije)

U prvih 25 godina 21. stoljeća televizija je proizvela niz serija koje su trajno promijenile narativ, estetiku i ambicije malog ekrana. Od institucijskih studija moći i kapitalizma, preko intimnih portreta traume, identiteta i svakodnevice, do komedija koje su redefinirale humor i nelagodu – ove serije i dalje služe kao referentna točka. Ne zato što su savršene, nego zato što su bile hrabre, formalno inovativne i tematski nemilosrdne. Ovo je kanon koji se ne gleda iz nostalgije, nego iz potrebe. Zrinka Pavlić je odabrala za tportal: Igra prijestolja; Bijeli lotos; Dobro mjesto; Mindhunter, Seks i grad, Žica, Bojack Horseman, Sopranos, Breaking Bad, Six Feet Under i druge…

30.12.2025. (20:00)

Manje serija, više dilema, nimalo policije (skoro)

Najbolje TV serije 2025. – osobni top 10 s počasnim spomenima prema Kulturpunktu

Godina stezanja remena donijela je manje serija, ali i dalje dovoljno razloga za strastvene rasprave. Od partizanskog Star Warsa i filozofske SF-utopije, preko animiranih eksperimenata, noirovskih dramedija i misterija, do sitkoma koji još uvijek odbijaju umrijeti – 2025. je bila neujednačena, ali poticajna TV-godina. Krimići su dominirali, ali ne i ovom listom. U fokusu su ideje, likovi i ambicija, a ne sirene i značke. Kulturpunkt

Serije (kratko i jasno):

  • Andor – politički, radnički i partizanski Star Wars
  • Pluribus – kolektivna svijest protiv američkog individualizma
  • Poker Face – šašavi krimić s dušom
  • The White Lotus – bogati ljudi, spori otrovi, slabije finale
  • Severance – i dalje čudan, lijep i egzistencijalno uznemirujuć
  • Side Quest – antologijske priče iz svijeta Mythic Questa
  • The Lowdown – novinar u Tulsi, noir s empatijom
  • Common Side Effects – gljiva koja prijeti farmaceutskom kapitalizmu
  • Adults – zilenijalci između Sunnyja i Broad Cityja
  • The Eternaut – argentinski strip pretvoren u pulpy SF
30.12.2025. (13:00)

Sjeti se berača pamuka

Za jednu majicu potroši se 2.700 litara vode, a svijet godišnje stvara 92 milijuna tona tekstilnog otpada

Brza moda ima teške ekološke i društvene posljedice. Proizvodnja jedne pamučne majice zahtijeva oko 2.700 litara vode, dok se svake godine stvara približno 92 milijuna tona tekstilnog otpada koji često završava na odlagalištima ili u spalionicama. Tragedija u Rana Plazi 2013. godine dodatno je razotkrila loše radne uvjete u industriji. Kao odgovor pojavljuju se održiva rješenja i ideja da je najodrživija odjeća ona koja je već proizvedena. HRT

30.12.2025. (12:00)

You're not the boss of me now!

Vraća se Malcolm u sredini!… s četiri nove epizode

Huluov nastavak hit-sitcoma s početka 2000-ih, pod naslovom Malcolm u sredini: Život je i dalje nepravedan dobio je prvi trailer zajedno s datumom premijere 10. travnja. Nova četverodijelna serija prati odraslog Malcolma (Frankie Muniz) dok se sa svojom kćeri (Keeley Karsten) nakon više od deset godina skrivanja ponovno susreće s obitelji. Malcolm se ponovno uvlači u obiteljski kaos kada mu roditelji, Hal (Bryan Cranston) i Lois (Jane Kaczmarek) zahtijevaju da prisustvuje proslavi njihove 40. godišnjice braka. Gotovo cijela glavna glumačka postava vraća se u nastavak, uključujući Muniza, Kaczmarek, Cranstona, Chrisa Kennedyja Mastersona, Justina Berfielda i Emy Coligado. Originalna serija emitirala se od 2000. do 2006. godine. Ziher

22.12.2025. (13:00)

Probaj 'samo jednu epizodu'

Deset serija koje su 2025. ipak isplivale iz streaming močvare

  • The Studio (Apple TV+) – Seth Rogen u urnebesnoj i pametnoj komediji raskrinkava Hollywood kao sustav koji iskreno voli filmove, ali ih stalno sabotira
  • Pittsburška bolnica (HBO) – iscrpljujuće precizna i emocionalno razorna medicinska drama koja u realnom vremenu secira ljude, sustav i granice izdržljivosti
  • Adolescencija (Netflix) – nemilosrdna mini-serija o dječjem nasilju koja pokazuje potpuni slom obitelji, institucija i društvenog razumijevanja
  • Pluribus (Apple TV+) – mračna i duhovita SF parabola o svijetu savršene sloge koji postaje noćna mora za individualnost
  • Poker Face, 2. sezona (Peacock) – Natasha Lyonne i Rian Johnson pretvaraju klasični krimi u razigranu, inteligentnu i beskrajno zabavnu seriju
  • Platonic, 2. sezona (Apple TV+) – odrasla komedija o iscrpljujućem, ali iskrenom prijateljstvu koje je emotivno složenije od većine romansi
  • The Lowdown (FX) – karizmatični novinar razotkriva lokalne moćnike, ali usput i vlastite privilegije u pametnom trileru s društvenom oštricom
  • Ukratko (Netflix) – animirana serija koja kroz kaos obiteljske svakodnevice pogađa emocionalnu istinu preciznije od većine igranih drama
  • Proizvođač stolca (HBO) – mučno smiješna studija anksioznosti i moralnog raspada započeta jednim banalnim padom sa stolca
  • Bijeli lotos, 3. sezona (HBO) – i slabija sezona ove serije ostaje britka, duhovita i bolno točna satira zapadnjačke privilegije

Zrinka Pavlić za tportal

13.11.2025. (16:00)

Kad cinizam, trauma i knjižarski prašak otkriju više od MI5 arhiva

Svilar: Špijuni, detektivke i antikvari – britanski trojac koji secira društvo

Tri nove britanske serije različitim tonom i žanrom razotkrivaju društvene pukotine. Slow Horses (Apple TV) nastavlja cinično secirati MI5 i moćne idiote koji vode svijet, dok Down Cemetery Road u Oxfordu kroz privatnu istragu dviju žena istražuje moralnu paralizu srednje klase. Bookish (U&Alibi/UKTV), povijesni cozy crime Marka Gatissa, vraća nas u poslijeratni London pun tajni i društvenih maski. Svaka na svoj način potvrđuje da je britanska drama i dalje najbolja kad humorom i ironijom rasklapa vlastitu savršenost. Jelena Svilar za Novosti.

05.11.2025. (18:00)

Kad binge postane olimpijska disciplina

Najbolje serije 2025.: od ‘Adolescence’ do ‘Alien: Earth’

Godina 2025. obilježena je iznimnim serijama koje su oduševile publiku i kritiku. Na vrhu je britanska drama Adolescence Stephena Grahama i Jacka Thornea, snimljena u jednom kadru, a slijede animirana komedija Long Story Short, triler The Lowdown i SF spektakl Alien: Earth. U istom društvu su i emocionalne drame poput Best Interests i Dying for Sex, te povijesni i krimi naslovi poput The Narrow Road to the Deep North, Ballard i Toxic Town. 2025. je, čini se, godina vrhunske televizije. Večernji

04.11.2025. (20:00)

Kupili su me već kod "Ethan Hawke"

‘The Lowdown’: Ethan Hawke je savršen kao ‘bijeli spasitelj’ u novom hitu s američkog juga

Nakon serije u kojoj nam je prikazao dotad televiziji nevidljiv život mladih (a i starih) u američkom rezervatu za autohtono stanovništvo, Sterlin Harjo vraća se sa serijom u kojoj Ethan Hawke glumi novinarsko-antikvarnog istražitelja koji pokušava biti ‘bijeli spasitelj’, iako od vlastitog kaosa, pa i svojevrsnog ‘kulerskog’ samoljublja ne uspijeva spasiti ni sam sebe. Pa ipak, Harjo ga gleda sa simpatijama – pa ga tako gledamo i mi. Ethan Hawke kao da je rođen za tu ulogu. Imajući iza sebe karijeru koja je sve samo ne uredna (ali impresivna i očigledno obilježena velikim trudom da održi dobar odabir uloga s dobrim ukusom) – u ‘The Lowdownu’ se potpuno opušta. On je i kauboj i propali filozof, i propovjednik i čudak, i tip koji će vas iznervirati dok mu istodobno želite skuhati juhu. Zrinka Pavlić za tportal

28.10.2025. (00:00)

Ovu seriju CIA vjerojatno ne bi odobrila

David Chase vraća se na televiziju s trilerom o projektu MKUltra

David Chase, tvorac serije Obitelj Soprano, vraća se na televiziju s novom HBO-ovom serijom MKUltra, temeljenom na knjizi Johna Lislea Project Mind Control. Serija će pratiti CIA-inog “Crnog čarobnjaka” Sidneya Gottlieba, vođu tajnog programa kontrole uma tijekom Hladnog rata koju je navodno provodila CIA. Chase, koji je nedavno izjavio da je zlatno doba TV drama završeno, ponovno surađuje s HBO-om kroz svoju produkcijsku kuću Riverain Pictures. Datum premijere još nije poznat, a u međuvremenu priprema i novi film. Bug

16.10.2025. (20:00)

Irsko tamno pivo, bez puno mjehurića

House of Guiness: Pivo i (ne)prijatelji

Irski su građani, naime, mahom bili društveno, politički i ekonomski marginalizirani u odnosu na protestantsku manjinu i kolonijalnu upravljačku klasu, pa su vjerski sukobi i izborne manipulacije bili dio svakodnevne političke borbe. Iako Knight koristi stvarne povijesne teme, značajan je dio priče ipak fikcionaliziran, pa i karikiran kako bi se naglasila društvena nejednakost i složena politička napetost toga doba, a sve je to postigao nijansiranom karakterizacijom likova koji frcaju skrivenim motivima, slabostima i unutarnjim konfliktima. Ne bavi se dokumentarizmom, već kroz svoj prepoznatljiv vizualan stil i upotrebu anakrone muzike u spotovski usporenim kadrovima koristi stereotipe da pojača dramu, a estetiku kako bi propitao etiku moći i način na koji povijest pritišće pojedinca, bez obzira na to s kojeg dijela klasnog spektra dolazi. Jelena Svilar za Novosti