Početnički set za buduće sveznalice
Deset zapovijedi znanja za preživljavanje civilizacije
Ovih deset knjiga nude vodič kroz moć, ljudsku psihu, povijest i znanost: Robert Greene (48 zakona moći, Zakoni ljudske prirode), Robert Cialdini (Utjecaj), Charles Munger (Poor Charlie’s Almanack), Yuval Noah Harari (Sapiens), Jared Diamond (Guns, Germs, and Steel), Will i Ariel Durant (The Lessons of History), Steven Levitt i Stephen Dubner (Freakonomics), Bill Bryson (Kratka povijest gotovo svega) te Daniel Kahneman (Thinking, Fast and Slow). Zajedno čine alatni set za razumijevanje svijeta, od uredske politike do evolucije, i pomažu vam prepoznati obrasce iza kaosa svakodnevice. New Trader