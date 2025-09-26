Početnički set za buduće sveznalice

Deset zapovijedi znanja za preživljavanje civilizacije - Monitor.hr
Deset zapovijedi znanja za preživljavanje civilizacije

Ovih deset knjiga nude vodič kroz moć, ljudsku psihu, povijest i znanost: Robert Greene (48 zakona moći, Zakoni ljudske prirode), Robert Cialdini (Utjecaj), Charles Munger (Poor Charlie’s Almanack), Yuval Noah Harari (Sapiens), Jared Diamond (Guns, Germs, and Steel), Will i Ariel Durant (The Lessons of History), Steven Levitt i Stephen Dubner (Freakonomics), Bill Bryson (Kratka povijest gotovo svega) te Daniel Kahneman (Thinking, Fast and Slow). Zajedno čine alatni set za razumijevanje svijeta, od uredske politike do evolucije, i pomažu vam prepoznati obrasce iza kaosa svakodnevice. New Trader


23.07. (21:00)

Izumiruća vrsta: Homo librivorus

Milun: Kad knjige postanu teret – sudbina neželjenih knjiga

U pokušaju da izaberemo prikladan rođendanski poklon, knjiga djeluje kao sigurna opcija – ali često završimo kao jedan od mnogih koji donesu isti dar. Knjige se gomilaju, police pucaju, a ljudi više ne znaju kamo s njima. I dok je bacanje knjiga još uvijek tabu, knjižnice i prodavači već odbijaju višak. U digitalno doba, knjige postaju relikti prošlosti, a čitatelji – gotovo muzejski primjerci. Što s naslijeđenih 300 knjiga? Možda se odgovor skriva u nostalgiji i neuništivoj vjeri u pisanu riječ. Milorad Milun za Novosti.

24.04. (09:00)

Knjige se jednako (ne) čitaju, ali barem smo dosljedni

Status quo trenda čitanja: Knjige u Hrvatskoj ostale na pauzi

Prema istraživanju za Noć knjige 2025., čitanost u Hrvatskoj se stabilizirala, ali na porazno niskim razinama – samo 37 % građana pročitalo je barem jednu knjigu godišnje. Najviše čitaju žene, obrazovani i Istrijani, a beletristika je i dalje najpopularnija. E-knjige i dalje u manjini, dok internet preuzima pažnju. Glavni razlog za nekupovinu knjiga? Jednostavno – nedostatak interesa. I dok knjižnice i festivali održavaju duh zajedničkog čitanja, većina građana knjige zaobilazi kao da su pisane hijeroglifima. tportal

26.03. (08:00)

Proljeće pod dekicom – umjetničko izdanje

Pet art knjiga za kreativni boost

  • “What Artists Wear” – Charlie Porter
    Umjetnici i moda – od kombinezona do haute couture, sve je to umjetnički izraz!
  • “Art and Fear” – David Bayles i Ted Orland
    Kako prebroditi kreativne krize i ne pobjeći u uzgoj sobnog bilja.
  • “The Shock of the New” – Robert Hughes
    Povijest moderne umjetnosti ispričana britkim perom – bez šoka, nema napretka!
  • “Subway Art” – Henry Chalfant i Martha Cooper
    Grafiti kao umjetnost, bunt i vizualna poezija – priručnik za ulične Michelangele.
  • “The Story of Art” – E.H. Gombrich
    Povijest umjetnosti, ali razumljivo i bez dosade – klasik koji traje.

12.03. (14:00)

Pet knjiga za bijeg od stvarnosti (ili dublje uranjanje u nju)

Knjige koje će vas odvesti u svemir, Zagreb, Jugoslaviju i kazališni backstage

1. Labirint smrti – Philip K. Dick (Vuković & Runjić)

  • Skupina nasumično odabranih ljudi završava na nepoznatom planetu. Nitko ne zna zašto su tamo, ali paranoja i nasilje brzo rastu. Klasična Dickova SF priča s filozofskim pitanjima o stvarnosti.

2. Kokoš Marica – Dubravka Ugrešić i Marin Remić (Oaza Books)

  • Kokoš Marica iz Adamovca odlazi u avanturu po Zagrebu. Nailazi na gradske likove poput kumica s Dolca i policajaca. Humoristična priča koja kroz apsurdne situacije propituje društvene norme.

3. Književna republika Jugoslavija – Boris Postnikov (Durieux)

  • Analiza postjugoslavenske književnosti i njezinog odnosa prema prošlosti. Proučava kulturne fenomene i utjecaj kapitalizma. Fleksibilan koncept koji odbija esencijalizam, ali donosi nove uvide.

4. Cirkus Astralis – Zoran Predin (OceanMore)

  • Melodrama, inkarnacije i pobunjeni likovi u rukopisu problematičnog pisca. Povijesne ličnosti i reinkarnacije stvaraju kaotičnu, ali intrigantnu priču. Roman u stalnom procesu nastajanja, koji i čitatelja uvlači u igru.

5. Iza starog zastora – Antonija Kassowitz-Cvijić (Hrvatski centar ITI)

  • Kazališno-publicistički tekstovi o zagrebačkom kazališnom životu od 18. stoljeća nadalje. Priče o glumcima, rekvizitima, šaptačima, čak i kazališnim frizerima. Pruža uvid u kazališnu atmosferu i društveni status umjetnika tog doba.

tportal

25.02. (19:00)

Nema boljeg mirisa od onog svježe otisnutih stranica

Pet svježih knjiga koje biste mogli pročitati

  • Dečko, cura, lipanj, srpanj – Frode Grytten (Edicije Božičević)
    Zbirka dvanaest priča o ljetu, mladosti i prolaznosti, ispunjena kulturnim referencama i ljetnom melankolijom.
  • Novo ime: Septologija VI-VII – Jon Fosse (Naklada Ljevak)
    Posljednji dio monumentalnog djela norveškog nobelovca – priča o dvojici Aslea, slikaru i njegovom dvojniku, isprepletena sjećanjima i promišljanjima o vjeri i sudbini.
  • Pijani sveci zavijaju na mjesec – Toni Juričić (Mozaik knjiga)
    Literarna avantura kroz maglovite granice mašte i stvarnosti u istarskom gradiću – alkohol, rukopisi i demoni prošlosti na putu ka prosvjetljenju (ili barem dobroj priči).
  • Putovanja slijepih – Rade Jarak (Disput)
    Mikroeseji i priče koje putuju kroz duhove, snove, ratovanje i umjetnost – knjiga od ‘stotinu zakrpa’ koja hvata prolazne misli i neuhvatljive trenutke inspiracije.
  • Prijateljstvo na distanci. Jugoslavija i Kina u doba hladnog rata – Sanja Radović (Srednja Europa)
    Najcjelovitiji pregled odnosa Jugoslavije i Kine u hladnoratovskom kontekstu – ideologija, diplomacija i politička dinamika između Beograda i Pekinga.
tportal
19.02. (23:00)

Ne trebaju ni zdravstveno osiguranje!

Kako spasiti omiljenu knjigu koja se pokidala? Tu su NSK-ovi ‘doktori za knjige’

Kako spasiti omiljenu knjigu koja se pokidala? Odgovor na to pitanje možete dobiti na radionici popravaka i ručnih uveza knjiga. Održava se u sklopu Dana otvorenih vrata Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, koji nam nude i da zavirimo u mnoge druge skrivene sadržaje. Naši doktori za knjige brinu se za naše knjige ako se razbole, a to znači ako ih napadne nekakva bubica ili plijesan da ih zaštite i da se mogu koristiti još puno, puno godina, rekla je Dorja Mučnjak, rukovoditeljica odjela Korisničke službe NSK. HRT

18.01. (13:00)

I korice su važne

Hrvatska lijepa knjiga: Nagrađene knjige s najljepšim naslovnicama 2024.

Na natječaj je pristiglo čak 197 izdanja, od kojih je prosudbeno povjerenstvo izabralo njih 12, a među njima se našla i knjiga uz dizajnerski potpis Zorana Đukića i studija đkć – Grad je sinteza Saše Šimprage (link). Među odabranim knjiga su Designing in Coexistence – Reflections on Systemic Chang objavljena u izdanju Udruženja hrvatskih arhitekata kao rezultat istraživanja u sklopu Hrvatskog paviljona na 18. Venecijanskom bijenala, čiji dizajn potpisuje Niko Mihaljević (više ovdje), te Krešimirac autora Dina Igreca i Sonje Leboš u nakladi Udruge za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja, a za čije je oblikovanje knjige zaslužna Tessa Bachrach Krištofić (ovdje). Vizkultura

16.01. (10:00)

Ajde, napokon nešto dobro od tih influencera

Nakon blogera nove vrste influencera: ”booktokeri” i ”bookstagrameri”

Na društvenim mrežama knjiga postaje sve traženiji pojam. Svi su složni: ”knjiški influenceri” potiču promjenu porazne statistike čitalačkih navika u nas. A koliko su na mlađe naraštaje društvene mreže utjecajne, svjedoče izdavači: Mladi jako vole “vrištati” kada vide da je neka knjiga prevedena na hrvatski, iako je činjenica da jako puno čitaju na engleskom. HRT je razgovarao s izdavačima, ali i samim influencerima koji svoju publiku educiraju o knjigama.

11.01. (14:00)

Da vas ne manipuliraju podacima - naučite statistiku

Brojevi ne lažu: Poučna i zabavna knjiga – statistički podaci stavljeni u određeni povijesni i znanstveni kontekst

Vaclav Smil dosad je napisao više od četrdeset knjiga o temama koje obuhvaćaju energiju, promjene okoliša i stanovništva, proizvodnju hrane i prehranu, tehničke inovacije, procjenu rizika i javnu politiku. Nijedan živući znanstvenik nije napisao više knjiga (o širokom spektru tema) recenziranih u uglednom časopisu Nature. Član je Kraljevskog društva Kanade, a 2010. godine časopis Foreign Policy proglasio ga je jednim od stotinu najboljih mislilaca na svijetu. Britanski The Guardian naziva ga “štreberom nad štreberima”, The Times “ambicioznim i zadivljujućim eruditom”. Ovu je knjigu podijelio u sedam velikih poglavlja u kojima se bavi ljudima, državama, potom strojevima, konstrukcijama i uređajima, zatim gorivima i električnom energijom i na kraju prometom, hranom i okolišem. Najbolje knjige

05.01. (13:00)

Za knjige iz druge ruke

Najstariji antikvarijat u Hrvatskoj je u Rijeci, neprekidno radi već 63 godine

“Mali neboder” jedan je od dva riječka antikvarijata, s fondom knjiga od 30 tisuća domaćih i stranih naslova. Od šezdesetih do kraja devedesetih godina prošloga stoljeća, vlasnik antikvarijata bila je Matica hrvatska, a zatim je dobio privatne vlasnike, kolekcionare starina, Sašu Dmitrovića i Tomu Vučinića. I dok mlađa populacija kupuje popularne skandinavske krimiće i svjetski poznate avanturističke sage, stariji guštaju u raritetnim izdanjima. Svi antikvarijati posljednji su svjetionik raritetnih knjiga koje ne bi smjele imati samo dekorativnu ulogu na policama. HRT… na Forumu inače ima popis antikvarijata u Hrvatskoj, za one koji su u potrazi za knjigama.