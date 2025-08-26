Netipičan zanimljiv lik iz kvarta

Dnevna soba – Josip Novosel Dragi Vođa: Del Boy mi je bio uzor u mladosti, užasavalo me da se moram dizati rano i ići na posao - Monitor.hr
Dnevna soba – Josip Novosel Dragi Vođa: Del Boy mi je bio uzor u mladosti, užasavalo me da se moram dizati rano i ići na posao

Dragi Vođa je i Vin Diesel za siromašne i lifestyle blogger influencer, gastro snob fotograf, PR i marketinški guru, prijatelj bogatih i slavnih i još mnogo toga… Biznisom se počeo baviti još kao tinejdžer preprodajom glazbenih instrumenata jer je posudio novac od bake kojoj je morao vratiti dug iako nije nigdje privređivao, a s dolaskom interneta kreirao je prvi oglasnik za prodaju i nabavu glazbene opreme. U Dnevnoj sobi pričao je o svom usponu, o svojoj ulozi u kreiranju političkog čudovišta zvanog Živi zid, ali i o tome kako je kćeri Dina Dvornika, napravio medijski projekt koji navodno Elli Dvornik donosi ozbiljan novac. Ravno do dna


26.07. (20:00)

Na krilima loših lekcija iz povijesti

Viktor Gotovac: Histerija nakon Thompsonovog koncerta nije bila slučajna, već programirana

Ona je bila programirana zbog te neke manjine i sad se pokazuje da oni, ne samo što su glasni, veću su jaki, jači od onih drugih, a možda više nisu ni manjina. O svojevrsnom udomaćivanju ustaškog pozdrava koji se nisom traljavih politika zadržao posljednjih godina u hrvatskoj javnosti, doduše sramežljivo i ispod radara Gotovac drži da je tu Thompson još najmanje kriv, već navodi kako je ponajviše kriva hrvatska obrazovna vlast koja je dozvolila degradaciju obrazovanja iz povijesti koja je sa željom da se ne kaže točno što se događalo te teme ostavila neobrađene, ili još gore; da ih se dvojbeno može interpretirati. Ravno do dna