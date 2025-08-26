Netipičan zanimljiv lik iz kvarta

Ona je bila programirana zbog te neke manjine i sad se pokazuje da oni, ne samo što su glasni, veću su jaki, jači od onih drugih, a možda više nisu ni manjina. O svojevrsnom udomaćivanju ustaškog pozdrava koji se nisom traljavih politika zadržao posljednjih godina u hrvatskoj javnosti, doduše sramežljivo i ispod radara Gotovac drži da je tu Thompson još najmanje kriv, već navodi kako je ponajviše kriva hrvatska obrazovna vlast koja je dozvolila degradaciju obrazovanja iz povijesti koja je sa željom da se ne kaže točno što se događalo te teme ostavila neobrađene, ili još gore; da ih se dvojbeno može interpretirati. Ravno do dna