Netipičan zanimljiv lik iz kvarta
Dnevna soba – Josip Novosel Dragi Vođa: Del Boy mi je bio uzor u mladosti, užasavalo me da se moram dizati rano i ići na posao
Dragi Vođa je i Vin Diesel za siromašne i lifestyle blogger influencer, gastro snob fotograf, PR i marketinški guru, prijatelj bogatih i slavnih i još mnogo toga… Biznisom se počeo baviti još kao tinejdžer preprodajom glazbenih instrumenata jer je posudio novac od bake kojoj je morao vratiti dug iako nije nigdje privređivao, a s dolaskom interneta kreirao je prvi oglasnik za prodaju i nabavu glazbene opreme. U Dnevnoj sobi pričao je o svom usponu, o svojoj ulozi u kreiranju političkog čudovišta zvanog Živi zid, ali i o tome kako je kćeri Dina Dvornika, napravio medijski projekt koji navodno Elli Dvornik donosi ozbiljan novac. Ravno do dna