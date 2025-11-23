Nismo gotovi s ratom dok ne smislimo bolju legendu
Žarko Puhovski u Dnevnoj sobi: Pijetet je ritualiziran, istina gurnuta pod tepih
Krenulo se od ritualizacije vukovarske komemoracije, kritizirajući forsiranje “Grada Pijeteta” dok se istovremeno ignoriraju neugodne činjenice. Puhovski se opušteno prebacuje na to kako se povijesni revizionizam, poput ruganja žrtvama Jasenovca i šutnje o srpskim žrtvama Oluje, gura pod tepih jer ne odgovara željenoj “legendarnoj” priči. Dotaknuli su se i skandala oko izložbe Dejana Medakovića te navijačke kulture koja, kako kažu, primitivizira sve probleme svedući ih na “naši i njihovi.” Glavna poruka je da se u javnom prostoru stvara jednostrana legenda o povijesti, gdje mrtvima doslovno “ne daju mira.” Ravno do dna