Kad Pupi sjedne, svi ustaju (osim zadomspremaša)

Nisu samo ovi koji smo počeli nazivati ‘zabraniteljima’ oni koji u sebi nose ogromno nezadovoljstvo usprkos ovome što sada ministar Bačić govori da svi pokazatelji rastu. Mirovine rastu, zaposlenost raste, investicije rastu, a mi primjećujemo ključno, da raste inflacija. I da sve lošije živimo i da pogotovo rastu cijene hrane… I vratit ću se sada na Benkovac, na Festival Nosi se. Ono kaj bi rekli Zagrepčani: Kaj se nosi ovog ljeta? Nosi se ‘Nosi se’. Umjetnički direktor je Juraj Aras, jedan, što bi opet Zagrepčani krležijanski rekli: ‘Kulturtreger u najboljem smislu te riječi’. A ne mogu sebi zamisliti to da predsjednik vlade sebi dozvoli to da je on malo pogledao po tome i da je to sve vrlo malo primitivno i što objavljuje taj koga neće imenovati, a to je Juraj Aras.

Reći ću samo da je predstava ‘Mrzim istinu’ 2011. godine odmah dobila nagradu ne samo na Gavellinim večerima, već sve moguće nagrade, gotovo da nitko iz predstave nema da nije dobio nagradu, to je predstava koja je po Evropi putovala i svuda je prepoznata. Imam potrebu reći da to što su ljudi u Benkovcu u neznanju, prepuni nezadovoljstva drugih, a ne usuđuju se to nezadovoljstvo izraziti tamo gdje bi trebali, da onda napadnu predstave koje kritiziraju rat. Jesmo li mi stvarno za rat? Treba li na Dubrovačkim ljetnim igrama štrihati Držićevu ‘Rat, poguba ljucke naravi’?” Ravno do dna…