Pisanje krimi priča s predumišljajem
Dobitnik književne nagrade priznao korištenje AI-ja nakon što je drugi kandidat izbačen
Ovogodišnji dobitnik najprestižnije francuske književne nagrade Prix Goncourt, Philippe Jaenada, priznao je da je u pisanju nagrađenog romana L’Inconnue du quai de Javel koristio umjetnu inteligenciju. Priznanje je uslijedilo dan nakon dodjele i izazvalo skandal jer je žiri krajem rujna iz užeg izbora diskvalificirao haićansko-kanadskog pisca Thélysona Oréliena zbog sumnje da je AI generirao veći dio njegova romana. No, ovaj dobitnik tvrdi da je ubacio jednu rečenicu koju mu je generirao AI, dok je u drugim slučajevima koristio za istraživanje. Poručuje da ne treba bježati od nove tehnologije, ali kako je se ne smije u potpunosti koristiti za kreativan rad. Jutarnji, tportal… Njegov nagrađeni roman bavi se neriješenim ubojstvom mlade žene u Parizu 1949. godine. tportal