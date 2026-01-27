Ne žele se odreći fotelja, mislim stvarno

Dobrovoljno spajanje gradova i općina u Hrvatskoj ne ide po planu - Monitor.hr
Dobrovoljno spajanje gradova i općina u Hrvatskoj ne ide po planu

Hrvatska Vlada poticala je dobrovoljno spajanje lokalnih jedinica radi učinkovitije javne uprave, no rezultati su slabi. Od planiranih 222 spajanja, do danas je ostvareno tek 132, dok preostale jedinice nemaju jasno definirane ciljeve ni kriterije. Financijski poticaji smanjuju se iz godine u godinu, a interes gradova i općina gotovo je nepostojeći. Stručnjaci upozoravaju da će stvarno spajanje ovisiti o političkoj volji i podršci građana, dok sama materijalna motivacija nije dovoljna za provođenje reforme. Nacional


01.09.2025. (17:00)

Ekran umjesto šaltera i birokratskih šetnji

Predstavljena aplikacija mGrađani: javna uprava u džepu

Ministar Habijan predstavio je aplikaciju mGrađani, novu mobilnu platformu koja građanima i poduzetnicima omogućuje brži pristup javnim uslugama i upravnim postupcima. Putem aplikacije dostupne su informacije o poreznoj kartici, mirovinskom sustavu, sudskim predmetima i obveznim naknadama, a do sada ju je aktiviralo gotovo 23 tisuće korisnika. Aplikacija je dio Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a može se preuzeti s Google Playa i App Storea. Usto, pokrenut je i potportal Životne situacije s chatbotom koji građane vodi kroz administrativne procese. tportal, Bug, Index

20.02.2025. (21:00)

SAD-u prijeti hrvatski scenarij (napokon da smo i mi primjer za nešto, pa makar loše)

Trumpovi rezovi birokracije i hrvatski paradoksi javnog sektora

Donald Trump je donio uredbu kojom smanjuje broj saveznih zaposlenika, omogućujući zapošljavanje samo jednog novog službenika na četiri koja odu. Hrvatska je 2016. uvela sličnu mjeru (2 za 1), ali broj zaposlenih u javnom sektoru ipak je narastao. Unatoč padu broja stanovnika, birokracija se širi, posebno na lokalnoj razini. Eurostat pokazuje da 23% zaposlenih u Hrvatskoj radi u javnom sektoru, a za svakih pet izgubljenih stanovnika zaposlena je jedna nova osoba u državnoj službi. Hrvatska tako ima jedan od najvećih udjela javnih zaposlenika u EU, ali efikasnost ostaje pitanje. Index

05.06.2024. (12:00)

A kažu da nešto je trulo u državi Danskoj...

Hrvatska odmah iza Danske po izdvajanju za plaće javnog sektora

Plaće u javnom sektoru porasle su za nevjerojatnih 33,2 posto na godišnjoj razini, dok je u istom razdoblju neto plaća u privatnom sektoru porasla za 11,9 posto na godišnjoj razini. Time se dodatno produbio jaz u plaćama između javnog i privatnog sektora, a koji je svojevremeno detaljno analizirala Svjetska banka u Pregledu javnih financija 2021. Hrvatska zapošljava više radnika u pružanju temeljnih javnih usluga (javna uprava, obrazovanje, zdravstvo i socijalna skrb) nego što bi se očekivalo s obzirom na veličinu tržišta rada i razinu dohotka. A Hrvatska ima i jedan od najviših prosječnih troškova rada u javnom sektoru u odnosu na BDP među zemljama centralne i istočne Europe. Lider

03.05.2020. (21:00)

Ilko Ćimić: Koliko nas zapravo koštaju beskorisne županije i župani?


Ozbiljno istraživanje napravio je Indexov Ilko Ćimić: Upravo smo zato u ovogodišnjim županijskim proračunima odlučili istražiti koliko nas županije koštaju kada se izbace ustanove u zdravstvu, srednje i osnovne škole, domovi za stare i nemoćne i ostali tzv. proračunski korisnici. Naše je istraživanje pokazalo veliku i neujednačenu potrošnju pojedinih ureda župana i županijskih skupština. Tu su, naravno, i visoke plaće župana te općenito plaće za službenike u županijama. Ćimić je analizirao sve hrvatske županije.

08.05.2019. (14:30)

InCiSE Index: Hrvatska javna uprava je na 35. mjestu od 38 mjerenih zemalja, jedino što dobro rade je ubiranje poreza

The International Civil Service Effectiveness (InCiSE) Index je sveobuhvatni međunarodni indeks koji procjenjuje učinkovitost rada javnih službi diljem svijeta. Najbolje ocijenjene javne službe su Velika Britanija, drugi je Novi Zeland, treća Kanada. Slijede Finska, Australija, Danska, Norveška, Nizozemska… Od Hrvatske su lošije ocijenjene Rumunjska, Grčka i Mađarska koja je na zadnjem mjestu. Hrvatska je na zadnjem mjestu po dostupnosti i koristi od digitalnih usluga javne uprave. Index, cijeli izvještaj (84 str) [pdf]

27.12.2017. (17:45)

Prema učinku

Zaposlenima u javnoj upravi povišica samo ako dobiju dobru ocjenu rada

Većini zaposlenih u državnoj upravi plaće će se na početku 2018. zadnji put povećati za 0,5% temeljem radnog staža iz 2017. jer se nakon 2018. ukida dodatak na staž i povišica se veže uz ocjene. Državni će službenici biti razvrstani u 12 platnih razreda, a svaki platni razred imat će 12 platnih stupnjeva. Sindikati tvrde da će ukidanje 0,5 posto dodatka na staž cementirati primanja većine zaposlenih, pogotovo službenika sa srednjom stručnom spremom. Ocjenu 5 može dobiti samo 8% službenika, vrlo dobar njih 17%, a 75 posto ostalih trojku, dvojku ili jedinicu, za koju se dobiva otkaz, piše Večernji.

14.09.2016. (13:35)

Srbija: Od sljedeće godine zapošljavanje u javnoj upravi bit će po načelu "pet otpuštenih, jedan zaposleni"

31.08.2016. (14:50)

Nećeš bilježniče

Pametno: Državi treba zabraniti da od građana traži dokumente koje već ima

“Država ne smije građane i poduzetnike tražiti podatke ili dokumente koje već posjeduje i tu praksu treba već jednom početi i provoditi. Apsurdno je da građani moraju vaditi i zatim istoj toj administraciji, ali u drugoj zgradi ili uredu, predavati potvrde”, poručili su iz stranke Pametno, gdje se zalažu za profesionalizaciju javne uprave koja će potaknuti poslovanje i slobodno tržišno natjecanje. “Sve institucije treba obvezati na potpunu digitalizaciju svih procesa do kraja 2019., a ako se neki proces ili procedura ne digitalizira, treba ih ukinuti”, poručila je predsjednica stranke Marijana Puljak. Index