Ne žele se odreći fotelja, mislim stvarno
Dobrovoljno spajanje gradova i općina u Hrvatskoj ne ide po planu
Hrvatska Vlada poticala je dobrovoljno spajanje lokalnih jedinica radi učinkovitije javne uprave, no rezultati su slabi. Od planiranih 222 spajanja, do danas je ostvareno tek 132, dok preostale jedinice nemaju jasno definirane ciljeve ni kriterije. Financijski poticaji smanjuju se iz godine u godinu, a interes gradova i općina gotovo je nepostojeći. Stručnjaci upozoravaju da će stvarno spajanje ovisiti o političkoj volji i podršci građana, dok sama materijalna motivacija nije dovoljna za provođenje reforme. Nacional