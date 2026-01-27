Ne žele se odreći fotelja, mislim stvarno

“Država ne smije građane i poduzetnike tražiti podatke ili dokumente koje već posjeduje i tu praksu treba već jednom početi i provoditi. Apsurdno je da građani moraju vaditi i zatim istoj toj administraciji, ali u drugoj zgradi ili uredu, predavati potvrde”, poručili su iz stranke Pametno, gdje se zalažu za profesionalizaciju javne uprave koja će potaknuti poslovanje i slobodno tržišno natjecanje. “Sve institucije treba obvezati na potpunu digitalizaciju svih procesa do kraja 2019., a ako se neki proces ili procedura ne digitalizira, treba ih ukinuti”, poručila je predsjednica stranke Marijana Puljak. Index