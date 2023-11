Još jedna potraga za smislom

Deset milijuna prodanih albuma i jedna epska laž – geslo je filma o velikom skandalu koji je potresao glazbenu industriju na početku 1990-ih. U kasnim 80-ima bili su jedan od najuspješnijih pop sastava na svijetu, no u glazbenu povijest upisali su se kao potpuni prevaranti. Oduzet im je Grammy nakon što se doznalo da vokali u njihovim pjesmama uopće nisu njihovi. Tportal Za sve koji su se pitali zašto su Morvan i Pilatus uopće na samom početku pristali na to da će samo otvarati usta, odgovor je također ponuđen u ovom filmu, možda i najizravnije obzirom na okolnosti, objašnjavajući doslovce metode dužničkog ropstva zahvaljujući kojima je producent Frank Farian dobio dvije marionete s kojima je mogao raditi što god je želio. Milli Vanilli su tu samo primjer u kojem će se lako prepoznati mnogi glazbenici prisiljeni na brojne ustupke. Ravno do dna