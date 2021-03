Ajmo istina!

Koncert Dubioze Kolektiv planiran za 17. studenog u Domu sportova rasprodan je čak 26 dana prije održavanja preseljen u najveću hrvatsku dvoranu – Arenu Zagreb!

Nakon objave ‘Apsurdistana’ 2013. godine Dom sportova je bio prva velika dvorana koju je bend rasprodao (čak devet dana uoči održavanja), a nakon koje je slijedio ostatak regije – Sarajevo, Split, Beograd, Ljubljana, Skopje, Sofija i glasoviti pulski Amfiteatar. Sada, neposredno nakon objave novog albuma ‘Pjesmice za djecu i odrasle’ Dubioza kreće prema zagrebačkoj Areni.

Rezultat je to ogromnog interesa i jedini logičan odabir s obzirom na mnoge okolnosti. Dom sportova rasprodan je čak 26 dana prije održavanja, a želje za ulaznicama tek sad počinju strelovito rasti. Grupa nije htjela dodavati još jedan nastup 18. studenog, pronalazak dodatnog datuma nekad kasnije nije bio moguć zbog prenatrpanog rasporeda, a Zagreb u ovom trenu nije u koncertnim planovima za 2018. godinu. Stoga se selidba u Arenu 17. 11. pokazala kao jedini razuman izbor zbog kojeg brojni zainteresirani neće ostati razočarani. Iako takva akcija vuče izuzetno visoke dodatne troškove bend i organizator inzistirali su na zadržavanju cijena pristupačnih svima.

U prodaji će se tako naći ulaznice za Parter, Donju i Gornju tribinu. Za Parter će biti pušteno u prodaju svega 700 ulaznica po cijeni od 90 kn. Uvode se sektori Donja tribina, po cijeni od 110 kn do 5. studenog i 130 kn od 6. studenog do koncerta te Gornja tribina po cijeni od 90 kn do 5. studenog i 100 kn od 6. studenog do dana koncerta. Prodaja ulaznica kreće danas točno u 12:00 na svim prodajnim mjestima Eventima i na www.eventim.hr.

Ulaznice za Dom sportova vrijedit će za Arenu i to isključivo za sektor Parter. Ukoliko će vlasnici ovih ulaznica htjeti ići na neki od druga dva sektora (Donja ili Gornja tribina) trebaju se javiti na mail info@laa.hr najkasnije do petka, 3. studenog gdje će dobiti upute gdje i kako će zamjeniti svoje ulaznice.

U danima do Arene u životu Dubioze dogodit će se još dvije izuzetno važne stvari. Od četvrtka, 26. listopada svi fanovi Dubioze moći će chatati na Viberu uz besplatne stickere benda, a u ponedjeljak 13. studenog Menart će objaviti dugoočekivani novi album ‘Pjesmice za djecu i odrasle’ s kojeg su već skinuta dva singla ‘Himna generacije’ i duet s Dinom Dvornikom ‘Treba mi zraka’.