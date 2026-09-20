Dva u jedan
Znanstvenici otkrili da se ljudski mozak razvija iz dva odvojena sustava
Studija Stanford Medicinea otkriva da se ljudski mozak razvija iz dvaju evolucijski odvojenih živčanih sustava – prednjeg za više funkcije i stražnjeg za osnovne životne procese. Proučavajući embrije, utvrđeno je da se te dvije skupine stanica ne preklapaju od samog početka. Ovo otkriće omogućilo je prvo uspješno laboratorijsko uzgajanje funkcionalnih neurona stražnjeg mozga iz matičnih stanica. Proboj otvara vrata dubljem proučavanju teških bolesti poput ALS-a i SMA-a, jer znanstvenici sada mogu točnije modelirati oštećenja moždanog debla i razvijati nove terapije. Index