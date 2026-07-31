Mozak kao hobotnica
Znanost potvrdila: Pravi multitasking ipak postoji
Unatoč uvjerenju da mozak ne može istovremeno obavljati dva zahtjevna zadatka, nova istraživanja pokazuju suprotno. Znanstvenici sa Sveučilišnog medicinskog centra Georgetown otkrili su da mozak nakon dugotrajne vježbe automatizira rutinske radnje (poput vožnje) i preusmjerava ih izvan glavnog centra za obradu podataka. Tako se smanjuje mentalno opterećenje i oslobađa kapacitet za druge kognitivne zadatke. Neuroznanstvenik Maximilian Riesenhuber ističe da vježbom doslovno mijenjamo neuronske sklopove, čime mozak postaje sposoban za pravi multitasking. Ovi nalazi otvaraju nova vrata u razumijevanju učenja i razvoju umjetne inteligencije. tportal