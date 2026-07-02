Prije prvih sijedih i ćelavosti

Iako zakonska odraslost nastupa s 18 godina, neuroznanost pokazuje da je mozak tada još daleko od dovršenog razvoja. Mit o 25. godini kao vrhuncu zrelosti zastario je; novija istraživanja otkrivaju da se različite moždane regije razvijaju neravnomjerno pod utjecajem genetike i okoline. Izvršne funkcije stabiliziraju se oko 20. godine, no integracija moždanih mreža i bijela tvar dosežu vrhunac tek potkraj dvadesetih (oko 29. godine), pa čak i u tridesetima. Odrasla dob stoga nije fiksan trenutak, već postupan, individualan proces koji se savršeno poklapa s globalnim osjećajem ljudi da postaju odrasli tek oko 29. godine. New Scientist, tportal