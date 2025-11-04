Kad folklor postane “sigurnosni izazov”

Tijekom otvorenja Dana srpske kulture u Splitu, skupina od oko 50 mladića upala je u prostorije Gradskog kotara Blatine-Škrape, uzvikujući “Za dom spremni” i zahtijevajući prekid folklorne večeri. Događaj su organizirali Srpsko kulturno društvo “Prosvjeta” i gosti iz Novog Sada. Predsjednik “Prosvjete” Nikola Vukobratović nazvao je incident šokantnim i organiziranim, istaknuvši da su sudionici morali “pregovarati o izlasku kao taoci”. Unatoč svemu, Dani srpske kulture se nastavljaju, iako organizatori upozoravaju na manjak sigurnosnih uvjeta. Index