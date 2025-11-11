Kad akademici zapale fitilj

Dani srpske kulture u Zagrebu otvoreni su izložbom o Dejanu Medakoviću, akademiku i jednom od autora Memoranduma SANU iz 1986., dokumenta koji je artikulirao srpski nacionalizam i poslužio kao ideološka osnova Miloševićeve politike. Iako SANU (Srpska akademija znanosti i umjetnosti) tvrdi da memorandum nikad nije službeno odobren, njegov utjecaj bio je ogroman: postao je simbol centralizacije i kraj jugoslavenskog federalizma. Povjesničari poput Bešlina i Jakovine ističu da je upravo politika, a ne tekst sam, pretvorila memorandum iz akademskog nacrta u detonator raspada Jugoslavije. Milorad Pupovac je nakon otvaranja izložbe poručio da SDSS-u taj memorandum nikada nije bio prihvatljiv, kako ranije, tako ni sada. Pupovac istovremeno ističe povijesni značaj obitelji Medaković, “jedne od najznačajnijih obitelji među Srbima u Hrvatskoj, po onome što su dali i postigli kao pojedinci”. Dejan Medaković je zbog NDH 1941. preselio iz Zagreba u Beograd, nakon čega postaje gorljivi srpski nacionalist. Bio je srpski povjesničar umjetnosti, sveučilišni profesor i književnik. Index