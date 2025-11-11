Memorandum SANU – dokument koji je promijenio tijek Jugoslavije - Monitor.hr
Danas (09:00)

Kad akademici zapale fitilj

Memorandum SANU – dokument koji je promijenio tijek Jugoslavije

Dani srpske kulture u Zagrebu otvoreni su izložbom o Dejanu Medakoviću, akademiku i jednom od autora Memoranduma SANU iz 1986., dokumenta koji je artikulirao srpski nacionalizam i poslužio kao ideološka osnova Miloševićeve politike. Iako SANU (Srpska akademija znanosti i umjetnosti) tvrdi da memorandum nikad nije službeno odobren, njegov utjecaj bio je ogroman: postao je simbol centralizacije i kraj jugoslavenskog federalizma. Povjesničari poput Bešlina i Jakovine ističu da je upravo politika, a ne tekst sam, pretvorila memorandum iz akademskog nacrta u detonator raspada Jugoslavije. Milorad Pupovac je nakon otvaranja izložbe poručio da SDSS-u taj memorandum nikada nije bio prihvatljiv, kako ranije, tako ni sada. Pupovac istovremeno ističe povijesni značaj obitelji Medaković, “jedne od najznačajnijih obitelji među Srbima u Hrvatskoj, po onome što su dali i postigli kao pojedinci”. Dejan Medaković je zbog NDH 1941. preselio iz Zagreba u Beograd, nakon čega postaje gorljivi srpski nacionalist. Bio je srpski povjesničar umjetnosti, sveučilišni profesor i književnik. Index


Slične vijesti

Četvrtak (19:00)

Kulturna baština ili nogometni derbi – teško je ponekad razaznati

DW: Incident u Splitu simptom je oštrog skretanja Hrvatske udesno

U Splitu je 3. studenog pedesetak mlađih huligana, navodno Torcide, spriječilo održavanje Dana srpske kulture uzvikujući ustaške parole. Publika i izvođači iz Novog Sada morali su napustiti prostor. Premijer Plenković osudio incident i pozvao na procesuiranje, dok stručnjaci upozoravaju na društvenu klimu ksenofobije i desne radikalizacije. Jurica Pavičić ističe da ekstremna desnica postupno dominira kulturnim i političkim životom Hrvatske, a problem nisu samo huligani, već i pasivnost institucija i društvenih elita. DW

Srijeda (11:00)

Split – grad pod naponom i bez mikrofona

Otvoreno: Incident na Danima srpske kulture izazvao političku buru

Nakon što je skupina mladića prekinula program Dana srpske kulture u Splitu, policija je uhitila tri osobe. Incident su osudili premijer Plenković, predsjednik Milanović i ministar Habijan, dok je Pupovac upozorio na prijetnju ustavnim vrijednostima i građanskoj kulturi. Penava je izrazio žaljenje, ali i razumijevanje za “osjećaje branitelja”, dok je Tesa Goldstein iz SDP-a optužila Vladu za popustljivost prema radikalnoj desnici. Gradonačelnik Šuta poručio je da će nastavak manifestacije proteći mirno. HRT

  • Vojković: Krkani koji su upali na Dane srpske kulture najviše pomažu Vučiću (Index)
04.11. (14:00)

Kad folklor postane “sigurnosni izazov”

Incident na Danima srpske kulture u Splitu – 50 mladića prekinulo dječji nastup

Tijekom otvorenja Dana srpske kulture u Splitu, skupina od oko 50 mladića upala je u prostorije Gradskog kotara Blatine-Škrape, uzvikujući “Za dom spremni” i zahtijevajući prekid folklorne večeri. Događaj su organizirali Srpsko kulturno društvo “Prosvjeta” i gosti iz Novog Sada. Predsjednik “Prosvjete” Nikola Vukobratović nazvao je incident šokantnim i organiziranim, istaknuvši da su sudionici morali “pregovarati o izlasku kao taoci”. Unatoč svemu, Dani srpske kulture se nastavljaju, iako organizatori upozoravaju na manjak sigurnosnih uvjeta. Index