Vlak bez strojovođe, a kad će vlak bez konduktera?
Edita – prvi autonomni vlak na otvorenim prugama u Europi krenuo u vožnju
Na sjeveru Češke testira se Edita, prvi autonomni vlak na otvorenim prugama u Europi. Vozi 25 km između Kopidlna i Dolního Bousova, koristeći laserske senzore i kamere za navigaciju kroz otvoreni krajolik. Tijekom probne vožnje zaustavila se zbog stada ovaca, a već je odvozila više od 1.700 km. Projekt vrijedan 13 milijuna eura djelomično financira EU, iako je tehnički projektiran za vožnju bez strojovođe, u ovoj fazi testiranja u kabini je i dalje prisutan nadzorni vozač koji može preuzeti kontrolu ako nešto pođe po zlu. Plan je da do 2031. vozi potpuno samostalno, bez ikakvog ljudskog nadzora, uz odobrenje regulatora.. tportal