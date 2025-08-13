Vlak bez strojovođe, a kad će vlak bez konduktera?

Mreža kineskih željeznica za velike brzine dosegnula je duljinu od oko 45.000 kilometara i najduža je na svijetu. U redovnom prometu brzi vlakovi postižu brzine do 350 km/h. Kina je nedavno postigla 453 km/h s modelom CR450, postavljajući novi brzinski rekord za konvencionalna željeznička vozila. Znanstvenici sa Sveučilišta Tsinghua razvili su novi mehanički senzor za povećanje sigurnosti željezničke mreže velikih brzina. Senzor se temelji na tehnikama razvijenim tijekom razvoja hipersoničnog oružja.

Kako objašnjavaju istraživači, za sigurnost je bitno brzo otkriti deformacije tračnica ili kotača. Novi senzor u obliku prstena, koji je tanak poput lista papira, pričvršćen je na stijenku kotača vlakova. Tako može izmjeriti stanje komponenti s točnošću koja dosad nije postignuta i detektirati i najmanje promjene. Kao rezultat toga, sve opasnosti koje bi mogle dovesti do iskakanja vlaka iz tračnica mogu se otkriti u ranoj fazi. Prema znanstvenicima, to značajno povećava sigurnost i može pomoći da prvi vlakovi uskoro postignu brzine od 400 km/h u redovnom prometu. Revija HAK