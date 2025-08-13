Edita – prvi autonomni vlak na otvorenim prugama u Europi krenuo u vožnju - Monitor.hr
Danas (14:00)

Vlak bez strojovođe, a kad će vlak bez konduktera?

Edita – prvi autonomni vlak na otvorenim prugama u Europi krenuo u vožnju

Na sjeveru Češke testira se Edita, prvi autonomni vlak na otvorenim prugama u Europi. Vozi 25 km između Kopidlna i Dolního Bousova, koristeći laserske senzore i kamere za navigaciju kroz otvoreni krajolik. Tijekom probne vožnje zaustavila se zbog stada ovaca, a već je odvozila više od 1.700 km. Projekt vrijedan 13 milijuna eura djelomično financira EU, iako je tehnički projektiran za vožnju bez strojovođe, u ovoj fazi testiranja u kabini je i dalje prisutan nadzorni vozač koji može preuzeti kontrolu ako nešto pođe po zlu. Plan je da do 2031. vozi potpuno samostalno, bez ikakvog ljudskog nadzora, uz odobrenje regulatora.. tportal


Prekjučer (21:00)

Kad vlakovi zaigraju Twister

Budućnost željeznica: Ovaj autonomni vlak na jednoj šini balansira poput akrobata

U Njemačkoj je predstavljeno inovativno vozilo koje bi moglo oživjeti napuštene željezničke pruge, barem tako najavljuju njegovi proizvođači. Monocab je futuristička jednotračna kapsula u kojoj bi građani možda već uskoro mogli putovati, a već je napravljen i prototip. Zapravo svojevrsni hibrid taksija i vlaka, odnosno vagon vlaka koji može voziti po samo jednoj šini. To je moguće zahvaljujući nekoliko giroskopskih sustava koji koriste efekt očuvanja kutnog momenta kako bi vagon ostao uspravan Je li to budućnost željeznice ili samo atraktivna, ali beskorisna igrarija njemačkih inženjera?  tportal, DW

26.06. (21:00)

Gravitacija preuzima volan

Revolucionarni projekt: Testira se ‘beskonačni vlak’ koji se sam puni tijekom vožnje

Prema pisanju njemačkog Bilda, riječ je o inovativnom teretnom vlaku koji se trenutačno nalazi u testnoj fazi u Australiji i obećava promet bez emisija i bez potrebe za gorivom, kao i punjenjem. Princip rada temelji se na fizici i pametnom korištenju energije. Kada teško natovaren vlak putuje nizbrdo, sila kočenja stvara kinetičku energiju koja se ne gubi, već se pretvara u električnu energiju i pohranjuje u baterije vlaka. Ovaj se proces naziva regenerativno kočenje i već se koristi, primjerice, u električnim automobilima. Poslovni

30.11.2024. (21:00)

Brzi vlak za budućnost

Bullet train: Kako je jedan vlak promijenio bogatu i razvijenu državu

Putnici na peronu 19 na Tokijskom kolodvoru, užurbanom katedrali modernog željezničkog putovanja, teško mogu povjerovati da je prošlo 60 godina od kada je prvi Shinkansen vlak krenuo odavde, na put prema lučkom gradu Osaki. Nepogrešivo prepoznatljiv po svom upečatljivom, nagnutom nosu i zaobljenim aerodinamičkim linijama, Shinkansen je bio prvi brzi vlak na svijetu i ubrzo je postao poznat diljem svijeta pod engleskim nazivom: ‘bullet train’. Ta ultra-brza linija između Tokija i Osake – Tokaido Shinkansen – postala je poznata putnicima kao ‘Zlatna ruta’, vozeći putnike između dva velika japanska grada i prolazeći kraj veličanstvenog Mount Fujija i drevne prijestolnice Kyota za manje od dva i pol sata. Danas postoji devet Shinkansen linija diljem zemlje. Pokrivaju otoke Hokkaido, Honshu i Kyushu. Shinkansen je transformirao zemlju omogućivši putnicima da dođu do najudaljenijih dijelova u iznenađujuće kratkom vremenu. Da, brza željeznica je sve o tome da dođete od točke A do točke B što je brže moguće. Ali ona također nudi mnogo više od toga. Ona pruža priliku da siđete, da uživate u okolici i da stvarno izađete izvan staza. Poslovni

25.04.2024. (12:00)

China express

Koriste tehnologiju hipersoničkih raketa za superbrze vlakove: moći će u prosjeku voziti 400 km/h redovnom linijom

Mreža kineskih željeznica za velike brzine dosegnula je duljinu od oko 45.000 kilometara i najduža je na svijetu. U redovnom prometu brzi vlakovi postižu brzine do 350 km/h. Kina je nedavno postigla 453 km/h s modelom CR450, postavljajući novi brzinski rekord za konvencionalna željeznička vozila. Znanstvenici sa Sveučilišta Tsinghua razvili su novi mehanički senzor za povećanje sigurnosti željezničke mreže velikih brzina. Senzor se temelji na tehnikama razvijenim tijekom razvoja hipersoničnog oružja.

Kako objašnjavaju istraživači, za sigurnost je bitno brzo otkriti deformacije tračnica ili kotača. Novi senzor u obliku prstena, koji je tanak poput lista papira, pričvršćen je na stijenku kotača vlakova. Tako može izmjeriti stanje komponenti s točnošću koja dosad nije postignuta i detektirati i najmanje promjene. Kao rezultat toga, sve opasnosti koje bi mogle dovesti do iskakanja vlaka iz tračnica mogu se otkriti u ranoj fazi. Prema znanstvenicima, to značajno povećava sigurnost i može pomoći da prvi vlakovi uskoro postignu brzine od 400 km/h u redovnom prometu. Revija HAK

27.02.2024. (11:31)

12.12.2023. (17:15)

05.10.2023. (18:23)

