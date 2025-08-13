Ekoštetočina bitcoin: Za nastanak kriptovalute troši se više vode nego što je godišnje potroši 300 milijuna ljudi - Monitor.hr
Tisuće litara vode za par bajtova u oblaku

Ekoštetočina bitcoin: Za nastanak kriptovalute troši se više vode nego što je godišnje potroši 300 milijuna ljudi

Da je bitcoin država, bio bi 24. po redu po potrošnji električne energije, s globalnim udjelom od 0,6 posto. Takozvano rudarenje kriptovaluta ne odnosi se na fizičko rudarenje već na energetski izrazito intenzivan proces verificiranja transakcija putem rješavanja složenih kriptografskih problema, za što su potrebni jaki kompjutori, a kada se oni riješe ulagači su nagrađeni bitcoinima ili nekom drugom kriptovalutom. Samo jedna transakcija bitcoina generira emisije stakleničkih plinova ekvivalentne vožnji benzinskog automobila između 1.600 i 2.600 kilometara ili avionskom letu od Amsterdama do New Yorka. Na bitcoin 2021. godine potrošeno je 1,6 bilijuna litara vode. Podijeljeno na transakcije, jedna jedina transakcija bitcoina konzumira 16 tisuća litara vode, dovoljno da se napuni manji bazen. Novosti


Odlični prinosi na klasične dioničke investicije kojima svjedočimo posljednjih mjeseci zapravo su „kamilica“ u usporedbi s prinosima na Bitcoin. Ipak, rijetko se tko usudi investirati u kriptovalute zbog velikog rizika, kojeg, po novom umanjuju takozvani ETF-ovi. Imajte na umu da sva investiranja nose rizik, pa je uz mogući dobitak, moguć i gubitak u odnosu na uloženo. Ivana Drlje i Ivan Kurtović iz Intercapital Asset Managementa u gostovanju kod Dragana Petrica dotaknuli su se nekoliko tema. Rizik kod cijena je nepromijenjen, manji je kod regulacije. Bug