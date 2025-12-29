Nekad zaštitnik, danas „frenemy“ s carinama i strategijom
Trump i EU u 2025.: saveznik koji se predomislio
Nova američka Nacionalna sigurnosna strategija označila je dubok zaokret u odnosima SAD-a i EU-a. Washington EU prikazuje kao urušeni projekt, dok Kinu spušta na razinu gospodarskog rivala, a Rusiji nudi „stratešku stabilnost“. Bruxelles to vidi kao otvoreni raskid i političko miješanje, uključujući potporu europskoj desnici. Iako Trump dovodi u pitanje europsku sigurnost i financiranje Ukrajine, Kongres ograničava povlačenje američke vojske iz Europe. Od carina do NATO-a – sukob više nije samo trgovinski, nego i strateški. DW