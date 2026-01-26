Donald će još bit kriv ako se Britanija vrati u EU
Poseban odnos na ledu: Britanija se sve više okreće Bruxellesu dok Washington gubi strpljenje
Tin Radovani za Ideje analizira slabljenje „posebnog odnosa“ Britanije i SAD-a u kontekstu Trumpove nepopularnosti u UK-u, zastoja trgovinskih pregovora i promijenjene geopolitike. Britansko biračko tijelo više se ne raspoređuje po strankama nego po dva ideološka bloka, dok parlament zbog izbornog sustava ne odražava tu fragmentaciju. Reform i Torijevci imaju problem s bliskošću Trumpu, Laburisti balansiraju između Washingtona i Bruxellesa, a Starmerova vanjskopolitička hiperaktivnost dijelom prikriva ozbiljne unutarnje političke i ekonomske probleme. Dugoročno, Britaniju realnost gura prema dubljem povezivanju s EU.