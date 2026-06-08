Balkan Express: Sljedeća stanica, Bruxelles

EU ubrzava proširenje na Zapadni Balkan zbog sigurnosnih i gospodarskih interesa - Monitor.hr
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EU ubrzava proširenje na Zapadni Balkan zbog sigurnosnih i gospodarskih interesa

Suočena s novom geopolitičkom stvarnošću nakon ruske invazije na Ukrajinu, Europska unija snažno gura proširenje na Zapadni Balkan. Iako se unutar postojećih 27 članica javlja strah od institucionalnih blokada, Bruxelles proces više ne vidi kao projekt idealizma, već kao stratešku i sigurnosnu nužnost. Ključni motivi su osiguranje stabilnosti na vlastitim granicama, zaštita goleme robne razmjene koja premašuje 87 milijardi eura te popunjavanje političkog vakuuma. Unija time nastoji spriječiti jačanje utjecaja Rusije, Kine i SAD-a u regiji koja je potpuno okružena teritorijem EU-a. N1, Nacional


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