Nije u šoldima sve, ima nešto i u kupusu
EU poljoprivreda u 2025.: Izvoz cvjeta, uvoz buja
Europska unija je u 2025. godini ostvarila suficit od 24,7 milijardi eura u trgovini poljoprivrednim proizvodima, uz rekordan izvoz od 238,2 milijarde eura. Iako izvoz stabilno raste (1,6%), uvoz je zabilježio znatno snažniji skok od 9,3%. Velika Britanija ostaje glavni izvozni adut EU-a (55,6 milijardi eura), dok je Brazil vodeći izvor uvoza. Zbog uvođenja carina, izvoz u SAD blago je pao, dok je uvoz iz Ukrajine pao na pet posto nakon ukidanja privremenih trgovinskih olakšica. Unatoč globalnim napetostima, europski agrarni sektor zadržao je snažnu poziciju na svjetskom tržištu. Agroklub