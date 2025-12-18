Europska vrijednost i ljudsko pravo
Europski parlament prihvatio inicijativu za besplatan pobačaj ženama kojima je on uskraćen
Inicijativa ‘Moj glas, moj izbor: Za siguran i dostupan pobačaj’ skupila je 1,21 milijuna potpisa diljem Europske unije, obvezavši time Europsku komisiju da se osvrne na taj prijedlog. U srijedu je prihvaćena u Europskom parlamentu u Strasbourgu s 358 glasova ‘za’, 202 glasova ‘protiv’ i 79 suzdržanih. Švedska zastupnica na plenarnoj sjednici u Strasbourgu iznijela je podatak da će „jedna od tri žene” u EU-u izvršiti pobačaj tijekom svog života, te da stoga njegova kriminalizacija ugrožava ženske živote. Pobačaj najograničeniji u Andori (0 posto), na Malti (3,7 posto) te u Poljskoj (18,6 posto). Hrvatska je ocijenjena s 49,2 posto, čime je smještena u sredini liste među europskim državama. Tportal