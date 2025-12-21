Većina stvarno želi djecu
Brojkama induciranih pobačaja u Hrvatskoj se manipulira, u prosjeku ih je 9 na 100 porođaja, a ne 25
Tvrdnja da Hrvatska ima “25 pobačaja na 100 rođene djece” temelji se na podacima HZJZ-a, ali bez ključnog konteksta. U broj pobačaja ulazi čak 16 medicinskih dijagnoza, uključujući spontane pobačaje, izvanmaterične trudnoće i zdravstvene komplikacije, a ne samo inducirane prekide. U 2024. godini odnos induciranih pobačaja i poroda iznosio je 8,8 na 100, uz blage oscilacije, ali bez dugoročnog rasta. Hrvatska pritom ima jednu od najnižih stopa induciranih pobačaja u EU. Podaci ne potvrđuju narative o “zamjeni stanovništva”. Faktograf