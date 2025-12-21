Većina stvarno želi djecu

Američki Vrhovni sud će poništiti čuvenu presudu iz slučaja Roe vs. Wade i uskoro dopustiti saveznim državama da same odluče žele li zabraniti pobačaj. Sve je počelo kada je sutkinja Ruth Ginsburg, slabog zdravlja i nerijetko na liječenjima u bolnici, izdržala sve do pred kraj Trumpovog mandata, da bi u dobi od 87 godina umrla u rujnu 2020. godine. Svjedoci kažu da je na samrtnoj postelji, samo šest tjedana prije novih predsjedničkih izbora na kojima će se sučeliti Trump i Biden, izrazila želju da se o njezinom nasljedniku odluči nakon što se sazna tko je novi predsjednik. No Trump nije oklijevao, nego je odmah iskoristio priliku kako bi u Vrhovni sud na mjesto preminule ljevičarke ubacio nekog tko će se zalagati za konzervativnije vrijednosti. Faktograf