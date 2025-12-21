Brojkama induciranih pobačaja u Hrvatskoj se manipulira, u prosjeku ih je 9 na 100 porođaja, a ne 25 - Monitor.hr
Danas (19:00)

Većina stvarno želi djecu

Brojkama induciranih pobačaja u Hrvatskoj se manipulira, u prosjeku ih je 9 na 100 porođaja, a ne 25

Tvrdnja da Hrvatska ima “25 pobačaja na 100 rođene djece” temelji se na podacima HZJZ-a, ali bez ključnog konteksta. U broj pobačaja ulazi čak 16 medicinskih dijagnoza, uključujući spontane pobačaje, izvanmaterične trudnoće i zdravstvene komplikacije, a ne samo inducirane prekide. U 2024. godini odnos induciranih pobačaja i poroda iznosio je 8,8 na 100, uz blage oscilacije, ali bez dugoročnog rasta. Hrvatska pritom ima jednu od najnižih stopa induciranih pobačaja u EU. Podaci ne potvrđuju narative o “zamjeni stanovništva”. Faktograf


Slične vijesti

Četvrtak (10:00)

Europska vrijednost i ljudsko pravo

Europski parlament prihvatio inicijativu za besplatan pobačaj ženama kojima je on uskraćen

Inicijativa ‘Moj glas, moj izbor: Za siguran i dostupan pobačaj’ skupila je 1,21 milijuna potpisa diljem Europske unije, obvezavši time Europsku komisiju da se osvrne na taj prijedlog. U srijedu je prihvaćena u Europskom parlamentu u Strasbourgu s 358 glasova ‘za’, 202 glasova ‘protiv’ i 79 suzdržanih. Švedska zastupnica na plenarnoj sjednici u Strasbourgu iznijela je podatak da će „jedna od tri žene” u EU-u izvršiti pobačaj tijekom svog života, te da stoga njegova kriminalizacija ugrožava ženske živote. Pobačaj najograničeniji u Andori (0 posto), na Malti (3,7 posto) te u Poljskoj (18,6 posto). Hrvatska je ocijenjena s 49,2 posto, čime je smještena u sredini liste među europskim državama. Tportal

28.07.2023. (19:00)

Glazba je zvonka radost

Ogenj: Klub Močvara koji se financira javnim novcem, odlučil je poimanje slobode uzet v svoje ruke

Nakon glasina o otkazivanju nastupa Porinom nagrađenog benda Ogenj u Močvari kao predgrupa Rumjacksima zbog stavova o pobačaju, oglasio se i sam bend. Vele da naša “Duša” je opasna, opasna za zdravlje žena. Pa da im svojim vedrim duhom i životnom pozitivom ne vužgemo njihov spokoj. Radi se o pjesmi s albuma Si kak jen koji je, između ostalog, promoviran upravo preko Močvare (Tportal). Vodstvo Močvare nije bilo raspoloženo za komentiranje, ali je zato na društvenim mrežama potaknulo niz komentara: Ono što mene zanima je, kako se u misiju, odjednom visoko moralnog Kluba Močvara, uklapaju bendovi poput Infernal Execrator, koji u pjesmama pozivaju na nasilje, paljenje knjiga, teror, kaos, osvetu, uništenje? Pita se jedan komentator na društvenim mrežama, a slučaj komentiraju i na Forumu. Ravno do dna

23.12.2022. (20:00)

Život im počinje krštenjem

Lažne klinike za pobačaje: Teške obmane i sitni disklejmeri

Lupiga je još davno pisala o lažnim “klinikama za pobačaje”, koje iznose lažne informacije ženama o posljedicama prekida trudnoće. Međutim, do dana današnjeg ništa im se nije dogodilo – još uvijek su tu. Stranice su se samo donekle “uljudile”. No, plašenje žena pod krinkom liječničke ekspertize i aure “pouzdanih” znanstvenih podataka se nastavilo. Sve s ciljem odugovlačenja ili odbijanja od legalnog medicinskog postupka i to predočavanjem neistinitih podataka o njihovom reproduktivnom zdravlju. Oni tvrde kako pobačaji transformiraju zdravu ženu u psihološki raspadnutu ovisnicu, s mnoštvom pratećih tumora i teških oboljenja. Žene kao potencijalne pacijentice imaju zakonsko pravo na razumijevanje i pristup informacijama o medicinskoj intervenciji koju razmatraju, moraju znati gdje im je pobačaj legalno dostupan i kada on to nije. Lupiga

05.05.2022. (22:00)

Horor film uživo

Kako se pripremala legalizacija zabrane pobačaja u SAD-u

Američki Vrhovni sud će poništiti čuvenu presudu iz slučaja Roe vs. Wade i uskoro dopustiti saveznim državama da same odluče žele li zabraniti pobačaj. Sve je počelo kada je sutkinja Ruth Ginsburg, slabog zdravlja i nerijetko na liječenjima u bolnici, izdržala sve do pred kraj Trumpovog mandata, da bi u dobi od 87 godina umrla u rujnu 2020. godine. Svjedoci kažu da je na samrtnoj postelji, samo šest tjedana prije novih predsjedničkih izbora na kojima će se sučeliti Trump i Biden, izrazila želju da se o njezinom nasljedniku odluči nakon što se sazna tko je novi predsjednik. No Trump nije oklijevao, nego je odmah iskoristio priliku kako bi u Vrhovni sud na mjesto preminule ljevičarke ubacio nekog tko će se zalagati za konzervativnije vrijednosti. Faktograf

03.02.2022. (11:00)

Savjest iznad prava?

Pravo na pobačaj

Vijest da se pobačaj ne može obaviti ni u nekim od najuglednijih zagrebačkih bolnica primjer je dekadencije jedne profesije, dokidanja minimuma postulata Hipokratove zakletve i konformističkog podilaženja struke konzervativnim društvenim trendovima današnjice. Kako bi izgledalo društvo u kojemu bi svaka javna služba dobila mogućnost prigovora savjesti, pa bi na primjer socijalna radnica prihvatila ili odbila medijaciju u nekoj obitelji s problemom nasilja, ovisno o svome vrijednosnom stavu prema patrijarhatu? Ili školski nastavnik, on bi bio u prilici odbiti izvođenje nastavnih sadržaja, recimo upoznavanje učenika s osnovama darvinističke evolucije, zato što je to možda protivno njegovom religiozno-konzervativnom svjetonazoru – piše Hajrudin Hromadžić. Novosti

25.01.2022. (18:00)

Preporuka

Nagrađivani film inspiriran ilegalnim pobačajem književnice Annie Ernaux u domaćim kinima

U redateljskom smislu, film je pravo majstorstvo. Audrey Diwan i snimatelj Laurent Tangy film su snimili u dugim kadrovima koji dinamično prate glavnu junakinju, njene oči uvijek su akcent kadra, no pokretna kamera Annie kad treba pretvara u promatračicu s margine. Annie je marginalac, a to je osjećanje u filmu fizički opredmećeno, stvar izreza. Relativno neiskusna i ne baš mlada redateljica ovim je filmom baš navelike iskočila, kao pravi, potpuno izbrušeni talent – piše Jurica Pavičić. Jutarnji

20.01.2022. (10:00)

Malteška sokolica

Tko je nova predsjednica EU parlamenta Roberta Metsola?

Europski parlament ima novu predsjednicu, Robertu Metsolu. Konzervativna političarka s Malte, članica Europske pučke stranke, izabrana je ovoga tjedna uvjerljivom većinom od 458 glasova i tako postala treća žena na čelu ove institucije, ujedno i najmlađa. Cijene je zbog njezinog angažmana oko migrantske politike, zbog zalaganja za vladavinu prava, no njezin izbor ipak su pratile i određene kontroverze. Propitivali su se njezini stavovi prema pobačaju i kako je kao eurozastupnica uvijek glasala protiv rezolucija na tu temu. Malta je jedina EU članica u kojoj je pobačaj zabranjen, dakle propisi su rigorozniji nego u Poljskoj. No Metsola tvrdi da će kao predsjednica poštovati stav EP o pobačaju. Telegram

06.12.2021. (16:00)

Podbačaj savjesti

Sveti Duh odbija raditi pobačaje

Klinička bolnica ‘Sveti Duh’ ne obavlja pobačaje na zahtjev radi priziva savjesti svih specijalista ginekologa Klinike za ginekologiju i porodništvo, stoji u službenom odgovoru Uprave Kliničke bolnice ‘Sveti Duh’ na pitanje o dostupnostoi pobačaja. Novi list

04.10.2021. (18:00)

Ab

U 15 godina u Hrvatskoj je broj pobačaja prepolovljen

Kod djevojaka u dobi do 19 godina lani je zabilježeno 149 legalno induciranih pobačaja ili pobačaja na zahtjev, dok ih je 2005. godine bilo ukupno 355. Ukupno je takvih pobačaja u svim dobnim skupinama u 2005. godini bilo 4,5 tisuća, a lani samo 2,5 tisuće. Do smanjenja je došlo osobito kod mlađih žena, u dobi do 29 godina, kod kojih je broj pobačaja u 15 godina smanjen s 1.600 na 900 godišnje. Uvijek se, međutim, postavlja pitanje sive zone pobačaja. Ukupan broj pobačaja evidentiranih lani u Hrvatskoj tako je iznosio 7.485. 87,7 posto žena koje su se odlučile na pobačaj nije koristilo nikakvu kontracepciju, dok su trudnoće nastale unatoč kontracepcijskim metodama u prosjeku događaju u tek dva do tri posto neželjenih trudnoća… to su neki od podataka iz novog izvješće HZJZ o pobačajima. Novi list

10.09.2021. (14:00)

Brutalan zakon

Bidenova vlada tužila Teksas zbog zakona o pobačaju

U Americi se državi Teksas sprema tužba ministra pravosuđa Merricka Garlanda protiv zakona kojim se zabranjuju gotovo svi pobačaji, a svoj potez objasnio je obranom Ustava jer sporni zakon donesen 1. rujna smatra neustavnim te tako provodi svoju političku i građansku dužnost. Pobačaj se u toj zemlji zabranjuje od prvih otkucaja srca, dakle već od 6. tjedna, a i sam predsjednik Biden uputio je apel Teksasu te zakon smatra udarom na ustavna prava žena. HRT