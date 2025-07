Smrt kao usluga – uz doplatu ili s uputnicom

Mišljenja su sučelili pjesnikinja Monika Herceg te pisac i novinar Boris Beck. Treba li ljudima koji nepodnošljivo pate pomoći da dostojanstveno umru ili je sadašnja praksa dobra, neka su od pitanja o kojima se polemiziralo. Sve više zemalja u Europskoj uniji legalizira eutanaziju. Uskoro bi to trebala učiniti i susjedna Slovenija, pa se postavlja pitanje, treba li i Hrvatska, gdje ona još uvijek nije dozvoljena. Aleksandar Stanković istaknuo je da Europska unija poznaje dva pojma: dobrovoljnu eutanaziju i pomognuto samoubojstvo. Dobrovoljna eutanazija je čin okončanja života druge osobe, ali na njezin zahtjev, a pomognuto samoubojstvo čin je okončanja vlastitog života uz sudjelovanje drugih osoba. Jedno je stvar kada netko pati od neizlječive bolesti i pati, kvaliteta života mu je izuzetno narušena, no postoji i bojazan od zloupotrebe termina kako bi se riješili ukućana i došli do imovine. Neki tvrde kako je eutanazija zapravo “kapitalistička podvala” da se društvo može riješiti ljudi koji su stariji i koji nisu produktivni. HRT