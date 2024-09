Odlazak pod mojim uvjetima

Kad ne polemizira o politici Raspudić eto zabrinuto polemizira o zanimljivoj temi – pravu na smrt, a povod je žena koja se odlučila eutanazirati kroz godinu i nešto, jer joj život više nije vrijedan življenja. “Duboko je uznemirujuće to kalkuliranje životom jer, kad se princip svetosti i nedodirljivosti života, koji nisi sam stvorio, nego si ga dobio, jednom općeprihvaćeno prekrši, samo je korak do toga da to sutra neće biti stvar individualnog izbora, već će odlučivati netko drugi” – piše Nino Raspudić za Večernji.