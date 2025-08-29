Ni šampon od koprive ne pomaže
Evo zašto se nikada ne biste smjeli tuširati tijekom grmljavine i oluje
Tijekom oluje nije pametno tuširati se, prati ruke, posuđe ni rublje jer munja može putovati kroz vodovodne cijevi i izazvati strujni udar. Iako je dom najsigurnije mjesto, trećina ozljeda od groma događa se upravo u zatvorenom prostoru. Godišnje od udara munje strada 24.000–25.000 ljudi, najčešće zbog srčanog zastoja. Stručnjaci savjetuju: pričekajte da grmljavina prođe pa se tek onda opustite pod tušem – ali bez dodatnog „bljeskalica efekta“. N1