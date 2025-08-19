Iz vedra svemira
Riješen stoljetni misterij nastanka munje – djelomično nastaje iz svemira
Nova studija potvrdila je da kozmičke zrake imaju ključnu ulogu u pokretanju munja. Umjesto da električna polja u oblacima sama stvore izboj, visokoenergetske čestice iz svemira izbijaju elektrone iz atoma i pokreću lavinu koja se pojačava povratnom spregom rendgenskih i gama-zraka. To stvara dovoljno slobodnih elektrona da se formira plazma i kanali kroz koje prolazi munja. Model objašnjava i tajanstvene gama-bljeskove prije udara. Ispada da munje imaju – barem djelomično – „vanzemaljsko” podrijetlo. Index