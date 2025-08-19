Iz vedra svemira

Prilikom udara groma javljaju se rani i kasni znakovi i simptomi koji uključuju različite poremećaje srčanog ritma, srčani zastoj te zastoj disanja uzrokovan paralizom mišića za disanje. Osoba koju udari grom može ostati bez svijesti, ali i paralizirana, uz opekline. Ako prijeti oluja, a nalazite se na otvorenom prostoru, plivate ili se vozite u čamcu, odmah potražiti čvrsto sklonište. Kada se čuje grmljavina, znači da smo dovoljno blizu da nas udari grom. Korisno je pravilo 30 + 30 – ako vidite munju i nakon 30 sekundi čujete grom, odmah potražite sklonište i najmanje 30 minuta od zadnje munje koju vidite i zvuka groma ne izlazite iz skloništa. Ako se osjeti pucketanje, a kosa počne kostriješiti, možete postati meta sljedećeg groma. Odmah napustite to područje, a ako je to nemoguće, treba čučnuti, spustiti glavu i rukama pokriti uši kako bi se spriječile ozljede bubnjića, kaže liječnica za Tportal