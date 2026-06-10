Za one koji žele znati previše

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Explora: Modifikacija embrija
Korado i Elvis razgovaraju o neobičnom potresu blizu Rovinja. Prije bi se, kaže Korado, nekome učinilo da se radilo o prolasku kamiona, no straha od cunamija kod nas svakako nema jer nemamo mi tu količinu vode. Komentiraju alarm na ISS-u i problem svemirskog smeća, osvrću se na vijesti o genetskom uređivanju u SAD-u kritizirajući bogataše s Wall Streeta koji naručuju osobine djece jer im je trudnoća supruge “prekomplicirana”. Komentiraju kako se neki ljudi danas s 50-60 godina osjećaju mlado: “pravi kreativci nikad ne uspiju postati odrasle osobe”. Emisiju završavaju Koradovim jadanjem o upali mišića nakon rada s teškom “Bosch” štemericom iznad glave. HRT