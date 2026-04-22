Kad se mali i veliki slože, i more se zapjenit' može

Danas (10:00)

U Zagrebu su potpisani sporazumi između francuske Naval Grupe i hrvatskih partnera (3. maj, Iskra, Orqa, FSB) o suradnji na projektu višenamjenskih korveta Gowind. Ovaj posao, vrijedan do 1,6 milijardi eura, predviđa gradnju dvaju brodova u domaćim brodogradilištima, čime bi se otvorilo preko 1000 radnih mjesta. Hrvatska traži tehnološki napredna plovila od 100 metara koja se mogu povezati s Rafaleima i dronovima. Francuzi ističu kako njihova ponuda jamči prijenos znanja i dugoročnu održivost HRM-a, pozicionirajući Hrvatsku kao ozbiljnog igrača u modernoj vojnoj brodogradnji. Lider, tportal


Slične vijesti

17.09.2024. (19:00)

Nov 527: Brod koji je ‘potopio’ državni proračun

Samoiskrcavajući brod za prijevoz rasutog tereta Nov 527, koji se gradi u 3. maju, nije ni izbliza najvrjednija novogradnja koja izlazi iz hrvatskih škverova, no s obzirom na gabarite ostat će upamćena kao brod koji je državu najviše koštao. Toliko da se umjesto dovršetka broda moglo izgraditi novo brodogradilište. Neslužbeno se ‘šuška’ da je iznos čak nekoliko milijuna eura manji od prethodne ugovorene cijene, no, čak ako i nije, gubitak koji će njegov završetak predstavljati za državni proračun je golem. Ukupan iznos pokriven jamstvima izdanim u ova tri navrata iznosi 89 milijuna eura. Poslovni

25.03.2018. (09:43)

U tri desetljeća potrošene milijarde, a brodogradnji i dalje prijeti – bankrot

Uskoro će proći gotovo puna tri desetljeća kako hrvatska država raznim sanacijama i potporama održava brodogradnju na životu, a rezultati su prilično porazni. Dvanaest milijardi kuna za pokrivanje gubitaka i dodatnih 2,7 milijarde izravnih novčanih dotacija tijekom petogodišnjeg razdoblja restrukturiranja – toliko je izdvojeno samo za posljednju sanaciju i pokušaj spasa splitskog, riječkog i trogirskog brodogradilišta. Na red sada dolazi i pulsko brodogradilište, čiji se troškovi restrukturiranja procjenjuju na oko tri i pol milijarde kuna. Novi list

24.11.2017. (10:50)

Uljanik: trn u investitorskom oku

Brodogradilište u pulskom zaljevu za vladajuće elite istovremeno je i trn u oku i nasušna nužnost. I dok su Austrija i Italija u njemu gradile svoje vojne mornarice o kojima je ovisio njihov opstanak, danas je on vladajućima bitan jer direktno ili indirektno hrani tisuće obitelji. No danas Uljanik, barem za sada, nažalost, nije problematičan kao košnica radničkog organiziranja i borbe za napredne društvene promjene, već je sveden na gotovo doslovan trn u doslovnome oku investitora u obale pulskog zaljeva. Bilten

03.06.2017. (17:46)

Brodosplit: Porinut novoizgrađeni Obalni ophodni brod za HRM

U splitskom brodogradilištu porinut je obalni ophodni brod, prvi od pet takvih brodova koje za potrebe Hrvatske ratne mornarice (HRM) gradi Brodosplit. Ministarstvo obrane preuzet će ga, kako je najavljeno, u roku od tri mjeseca nakon što se završe ispitivanja taktičko-tehničkih karakteristika broda. Brod dužine 43,5 metara razvijat će brzinu 28 čvorova i moći će jednim ukrcajem goriva otploviti 1000 nautičkih milja. HRT

11.01.2017. (12:10)

Zbog neisporučenih patrolnih brodova grčka obalna straža tuži Hrvatsku

Iz Grčke je 14. prosinca prošle godine stigla tužba protiv HBOR-a zbog propalog ugovora sa velolučkim brodogradilištem Montmontaža Greben. Naime, tvrtka je trabala isporučiti šest brodova, no kako to nisu učinili, Grci traže povrat avansa. Posao izrade patrolnih brodova za grčku obalnu stražu bio je vrijedan 13,3 milijuna eura. Montmontaža je proglasila stečaj. Jutarnji

22.09.2016. (16:45)

03.11.2015. (20:07)

22.01.2015. (23:27)

Brodosplit i ove godine traži radnike – njih čak 2600, no Ministarstvo rada i dalje ne dopušta uvoz inozemnih jer smatra da na hrvatskoj burzi ima dovoljno radnika koji mogu raditi u brodogradilištima. Iako je prosječna plaća njihovih radnika 9.200 kuna, iz splitskoga škvera pak kažu da nezaposleni s burze ili ne žele prihvatiti posao u Splitu ili ne prolaze njihovu selekciju. Štoviše, zbog odbijanja za neke poslove nisu sklopili ugovore jer nisu mogli jamčiti isporuku. Net