Kad se mali i veliki slože, i more se zapjenit' može
Francuska Naval Grupa i domaći partneri zajedno će graditi moćne korvete kod nas
U Zagrebu su potpisani sporazumi između francuske Naval Grupe i hrvatskih partnera (3. maj, Iskra, Orqa, FSB) o suradnji na projektu višenamjenskih korveta Gowind. Ovaj posao, vrijedan do 1,6 milijardi eura, predviđa gradnju dvaju brodova u domaćim brodogradilištima, čime bi se otvorilo preko 1000 radnih mjesta. Hrvatska traži tehnološki napredna plovila od 100 metara koja se mogu povezati s Rafaleima i dronovima. Francuzi ističu kako njihova ponuda jamči prijenos znanja i dugoročnu održivost HRM-a, pozicionirajući Hrvatsku kao ozbiljnog igrača u modernoj vojnoj brodogradnji. Lider, tportal