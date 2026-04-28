Otpor prema lijenosti i zatupljivanju

Novi trend frictionmaxxing zagovara namjerno biranje težeg puta – kuhanje umjesto dostave ili pisanje rukom umjesto AI-ja – kao otpor digitalnoj udobnosti. Ipak, kritičari upozoravaju na klasni jaz: dok jedni biraju “produktivno trenje” radi osobnog rasta, drugi su zatrpani “iscrpljujućim trenjem” radeći slabo plaćene poslove. Glavni zaključak je da udobnost jednih često počiva na leđima drugih. Tehnologija nudi brz bijeg od umora, ali ne pruža stvarni oporavak. Umjesto pukog odlaganja mobitela, rješenje leži u preispitivanju društvenih struktura koje privilegiraju praktičnost nad ljudskošću. Dazed