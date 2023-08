U nogometu postoji jedan gazda, a to je novac. Nogomet je prljav šoubiznis

Kada je krajem 80-ih izdana publikacija “Navijačko pleme”, bilo je to prvo takvo istraživanje na prostoru bivše Jugoslavije. U fokusu studije bili su navijači, ali i nasilničko ponašanje sportske publike. Jedan od autora tog istraživanja bio je i današnji potpredsjednik Sabora Furio Radin. “Jedan od tih navijača bio je i Zlatko Hasanbegović, a tada je imao 15 godina. Nisam znao da je on bio tamo, to mi je rekao poslije: ‘Ja vas poznam, bio sam vaš ispitanik u prvom grupnom intervjuu’. Tada je bio Mali Hasan”, otkrio je Radin i nastavio: “Već dug niz godina ne bavim se tim fenomenom i ne znam kako su danas strukturirani Bad Blue Boysi, Torcida i ostale navijačke skupine. Mogu vam reći kako je bilo tada pa izvucite paralelu kako je to danas. Tada je bilo onoga što smo zvali ‘tvrdo kopito’, 200-tinjak tvrdih navijača koji su bili skloni nasilju. Osim njih, bila je velika većina onih koji su bili više skloni koreografiji, pjevanju, bakljama, pa i stvarima koje su bile pomalo opasne i koje su unosili u stadione, ali nisu bili a priori nasilni. Ono čega se ne sjećam je da je bio hladnog oružja i pretpostavljam da ga nije bilo. Bilo je batina i batinanja, možda su oni najžešći imali i pokoji komad željeza, ali ne sjećam se oružja. Sad, kako vidim, ima i oružja.” Tportal