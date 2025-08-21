Generacija Z na posao vodi roditelje, a oni im čak i pišu životopise - Monitor.hr
Danas (07:00)

Ipak ništa bez boomera

Generacija Z na posao vodi roditelje, a oni im čak i pišu životopise

Do tih je zabrinjavajućih podataka došlo istraživanje provedeno na više od 800 mladih. Takva nesamostalnost štetna je iz više razloga, slažu se stručnjaci. Kako prenosi New York Post, prema izvješću ResumeTemplatesa, čak 77 posto mladih priznalo je da je povelo roditelja na razgovor za posao, a čak 79 posto njih kaže da, pazite sad, kontaktiraju sa šefovima tražeći slobodne dane ili povišicu za svoje odraslo dijete. Prisutnost ‘helikopter’ roditelja, onih koji su potpuno uključeni u živote svoje odrasle djece, osnažili su online razgovori za posao i rad od kuće, što otvara važno pitanje o samostalnosti mladih ljudi i njihovom snalaženju u stresnim situacijama. tportal


Slične vijesti

08.08. (16:00)

Kad ti algoritam zatvori vrata ureda, otvoriš vrata garaže

Generacija Z bježi od AI-a – ravno u radionicu

Novo istraživanje Zetyja otkriva da 72 % pripadnika generacije Z vjeruje kako će AI u pet godina smanjiti broj početnih korporativnih poslova, gurajući ih prema fizičkim i obrtničkim zanimanjima. Više od 40 % mladih već je prilagodilo karijeru, uče nove vještine ili razmišljaju o promjeni industrije. Građevina, vodoinstalacije i poslovi usmjereni na ljude percipiraju se kao najsigurniji, dok administracija i financije spadaju među najugroženije sektore. Za mnoge je zanatski rad postao simbol sigurnosti i kontrole u AI eri. tportal

28.07. (16:00)

Filter, festival i feta sir – recept za globalni hit

Hrvatska je nova meka za digitalne nomade s ring lightom

Hrvatska postaje top destinacija među mladima, osobito generacijom Z, zahvaljujući predivnoj estetici, povoljnim cijenama, festivalima i sigurnom okruženju. Trendovi poput Croatia is calling i hot girl summer uz podršku influencera poput iShowSpeeda i Alix Earle dodatno pojačavaju hype. Mladi dolaze po Instagram kadar, autentično iskustvo i digitalni detoks – sve to uz pristupačne letove i atmosferu “živi kao lokalac”. Index

26.06. (12:00)

S dedom na posao

Do 2034. godine 80 posto radne snage u razvijenim gospodarstvima činit će milenijalci, generacija Z i prva generacija Alfa koja će postati punoljetna

U vrijeme sve manjeg broja radno sposobnih, svijet računa na milenijalce, genzere i prve Alfe da preuzmu uzde tržišta rada. Mladi širom svijeta već pokazuju kako inovacije i poduzetništvo ne čekaju mirovinu – od limunade iz dvorišta do robota za građevinu. Uspješno spajaju društvenu svrhu i profit, mijenjaju logistiku, kozmetiku i prehranu, povezuju generacije i tržišta. I dok se stariji pitaju kamo sve to vodi, ovi mladi već znaju: prema održivijoj i digitalnijoj budućnosti – s više smisla i manje otpada. Poslovni

23.06. (17:00)

Djeca interneta sanjaju o životu izvan Wi-Fija

Sveto trojstvo Generacije Z: Novac, svrha i mentalno zdravlje

Milenijalci i generacija Z mijenjaju pravila igre na tržištu rada – ne jure hijerarhiju, već traže balans, svrhu i mentalno zdravlje. Iako ih često krive za manjak truda, oni žele mentorstvo, fleksibilnost i kontinuirano učenje. Umjetna inteligencija ih i privlači i plaši, a visoko obrazovanje sve manje cijene. Poslodavci koji žele zadržati mlade talente moraju ponuditi više od plaće – cijeli paket. Poslovni

29.05. (16:00)

Tko rano štedi, dvije mirovine grabi

Automatska štednja za mirovinu: spas iz trećeg stupa za Generaciju Z?

Omjer zaposlenih i umirovljenika u Hrvatskoj već sada iznosi 1,4:1 i nastavlja padati, dok će udio mirovine iz prvog stupa znatno opasti. Glavni ekonomist HUP-a Hrvoje Stojić predlaže uvođenje opt-out modela za treći stup štednje, kakav već postoji u UK-u i Latviji. UMFO podržava ideju, naglašavajući važnost financijske pismenosti, ranog uključivanja i poreznih poticaja. Automatsko uključivanje, uz mogućnost dobrovoljnog izlaska, moglo bi osigurati veću mirovinsku stabilnost za generaciju Z i rasteretiti javni sustav. Lider

24.05. (19:00)

Ugasili ekrane, upalili život

The Offline Club – digitalni detox koji osvaja svijet

“The Offline Club” iz Nizozemske s gotovo 530.000 pratitelja na Instagramu paradoksalno promiče digitalni detox. Cilj im je vratiti ljudskost u društvo opsjednuto ekranima organiziranjem okupljanja bez mobitela. Ljudi čitaju, igraju se i odmaraju, prisjećajući se života prije pametnih telefona. Koncept se širi Europom, a raste i želja mladih za manje vremena na internetu, unatoč poteškoćama s isključivanjem. Neke zemlje, poput Australije i Danske, već podižu dobne granice za društvene mreže ili zabranjuju telefone u školama, prepoznajući povezanost prekomjernog korištenja s psihičkim problemima. DW

21.04. (22:00)

Pijani od zdravlja, mamurni od štednje

Mladi sve manje piju alkohol, širi se trend koji mijenja društvene navike

Umjesto izlazaka s čašom u ruci, generacije Z i milenijalci sve više biraju zdravlje, financijsku stabilnost i – bistru glavu. Istraživanje Beyond the Buzz 2025. pokazalo je da četvrtina mladih koji trenutno konzumiraju alkohol planira smanjiti unos alkohola u nadolazećoj godini. No, ovaj trend nije tek prolazna moda, već dio dublje kulturne promjene. Tri su razloga – najčešći je osobni izbor, drugi je zdravlje, a treći financije. To ne znači da se odbijaju zdravice i drugi društveni rituali, samo s bezalkoholnim supstitutima. Index

06.04. (15:00)

Kad breskva nije voće, a mozak ne služi za razmišljanje

Ni emotikoni nisu kakvima se čine: Mlađim generacijama pahulja snijega simbol za drogu, ima ih i +18

Postoje dvostruka značenja naizgled nevinih emotikona koje bi tinejdžeri mogli koristiti za slanje tajnih poruka. Kokain se opisuje pahuljicom, snjegovićem ili crnom kuglom s brojem 8 ( ❄,☃️,🎱). Kada mladi pišu o marihuani, koriste emotikone stabla, lista ili grane (🌳,🍃,🌿). Kad su u pitanju 18+ značenja, požuda se simbolizira emotikonom plamena, znojenja ili vraga (🔥,🥵,😈), dok je oralni seks predstavljen simbolima mozga ili jezika (🧠,👅). Određene genitalije, ovisno o spolu, označene su patlidžanima, hrenovkama, trešnjama ili breskvama (🍆,🌭,🍒,🍑). Analni seks označava se emotikonom krafne (🍩). Index

03.04. (10:00)

Zašto bi radili 12 sati dnevno za drugoga kad mogu isto toliko za sebe – i još uživati u tome?

Mladi mijenjaju igru: biznis umjesto karijere

Mlađe generacije, posebice generacija Z, sve više odbacuju tradicionalnu karijeru u korist poduzetništva. Motivirani iskustvima svojih roditelja, koji su često radili prekovremeno za stabilnost, mladi radije biraju nesigurnost i kreativnost vlastitog biznisa. Prema istraživanjima, čak 78 % pripadnika generacije Z vjeruje da je pokretanje vlastitog posla najbolji izbor. Stručnjaci navode da su globalne krize, digitalizacija i promjene u vrijednostima oblikovale njihov odnos prema radu, prioritetima i novcu, zbog čega sve češće biraju fleksibilnost umjesto korporativne hijerarhije. Lider

30.03. (13:00)

TikTok Internacionala

Generacija Z ne bježi od poslova radničke klase, sve manji interes za studij

Dok su starije generacije uvijek isticale da treba imati završen fakultet i zatim dobiti posao na neodređeno, pripadnici generacije Z imaju drukčiju viziju uspjeha. Iako su odrasli u digitalnom dobu, oni se ne vide u uredu “9-5”, već u blue-collar poslovima, piše Forbes. Blue-collar (plavi ovratnici) workers naziv su za radnike u fizičkim i tehničkim zanimanjima kao što su građevinarstvo, strojarstvo, vodoinstalaterstvo… Blue-collar radnici svoje vještine stječu kroz zanatsku školu ili praksu, dok white-collar radnici uglavnom imaju akademsko obrazovanje. Generacija Z svjesnija je ekonomskih poteškoća. Globalno istraživanje Deloittea pokazalo je da 56% ispitanika generacije Z živi od plaće do plaće, a trećina ih je zabrinuta zbog sve većih troškova života. Stoga se mnogi nakon srednje škole odlučuju na osposobljavanje za neki zanat ili zapošljavanje, što je na kraju jeftinije od studiranja. Index