Možda je usporila, ali se nije i zaustavila
Godišnja stopa inflacije u lipnju usporila na 4,5 posto zahvaljujući padu cijena goriva i hrane
Godišnja stopa inflacije u lipnju je usporila na 4,5 % zahvaljujući padu cijena goriva (benzin -5,4 %, dizel -6,8 %) i blagom pojeftinjenju hrane. Unatoč ukupnom mjesečnom padu cijena od 0,4 %, početak turističke sezone donio je skuplji smještaj, skok cijena prijevoznih usluga te rast cijena ulaznica za muzeje od čak 22,5 %.Najveći pokretači inflacije i dalje su energija (rast od 13,2 %) te troškovi stanovanja i režija. Unutar te skupine najviše strše “stvarne najamnine” s godišnjim skokom od 41 % zbog korekcije socijalnih renta, dok su tehnički pregledi skuplji za 31 %. Poslovni