Panika na nebesima zbog izbora u razredu

Neću se baviti upravljanjem kompanijom, o telekomunikacijama znam što korisnik mobitela treba znati. Postoje kvalificirani članovi uprave, nadzornog odbora. Analitičari i konzultanti. No ne mogu pobjeći od razmišljanja kako ispada da su nas, osim domaćih “kontroverznih” poduzetnika, šalabajzera koji su privatizirane firme oljuštili i uništili, gulanfera sa stranačkom podrškom, mufljuza s utjecajnim roditeljima, ujacima i strinama, ovoga puta preveslali i veliki prijatelji. Nijemci. Objašnjavali su nam kapitalizam socijalno-tržišnog gospodarstva rajnskog modela. Dugo smo im se servilno zahvaljivali na priznanju i podršci samostalnosti devedesetih. Prepustili im tvornice, tržište, trgovinu i banke. A oni su nam “uzeli mjeru”. Danke Deutschland! Na štrajku. I (ne)uspjehu i ove privatizacije.

Gospodarstvo nekoć, čak i u “mrskoj” bivšoj državi, bilo je naše. Jest, mnoge su bile neefikasnosti. Direktori možda nisu imali MBA, neki od njih su imali partijsku ili večernju školu. Skladištari su krali gedore i cijevi. Službena vozila koristila su se u privatne svrhe. Sindikalna putovanja i fešte pretvarali su se u terevenke. A opet, davali su se krediti, dijelili stanovi, ljetovalo se u odmaralištima. Stvarala se infrastruktura. Igrali smo ulogu i na svjetskom tržištu. Na kraju tih desetljeća izgradili smo i tehnološki suverenitet. A onda, kao da nam je netko uvalio ekonomske pikule, ogledalca i šarena stakalca – samo taj netko smo ovoga puta bili mi, a ne Indijanci – odlučili smo se riješiti svega što smo imali. Viktor Gotovac za Nacional