Gotovac: Zdravstveni odgoj i srednjovjekovna logika - možeš biti vlast, ali ne i glas - Monitor.hr
Danas (14:00)

Panika na nebesima zbog izbora u razredu

Gotovac: Zdravstveni odgoj i srednjovjekovna logika – možeš biti vlast, ali ne i glas

U retorici „rodne ideologije“ krije se strah od gubitka kontrole. Svaka tema koja se dotiče spolnosti, psihološkog razvoja ili različitosti doživljava se prijetnjom crkvenom moralnom monopolu. Znanstveni kurikulum je hereza jer ne citira Svetog Oca već Svjetsku zdravstvenu organizaciju. A kad dogma krene ocjenjivati znanost, a znanosti se uskrati pravo da propituje dogmu, ušli smo u srednjovjekovnu inverziju. Autoritet se uzdiže iznad dokaza.

Dodatni apsurd leži u tome što je zdravstveni odgoj predviđen kao izborni predmet. Roditelji bi mogli odlučiti žele li da ga njihova djeca pohađaju. No Crkva tvrdi da i sama mogućnost izbora ugrožava vjeru. Nije retorička figura: sama mogućnost izbora ugrožava vjeru! Vjeronauk – također izborni – ne smatra se prijetnjom pluralizmu. Dakle, nije svaki izbor hereza, ovisi tko ga nudi. Viktor Gotovac za Novosti


Slične vijesti

Petak (20:00)

Svatko od nas treba učitelja

Gotovac: Društva koja ulažu u nastavnike i sustavno povezuju obrazovanje s razvojem, žive trajni prosperitet. Hrvatska je suprotan primjer

Što je obrazovanje? Ono nije trošak već temeljni razvojni poticaj svake države. Kada se ono pretvori u robu i industriju diploma, prestaje biti ljudski kapital i postaje društvena iluzija. Društva koja tako oblikuju svoje sustave ne samo što produbljuju socijalni jaz, nego i riskiraju ostanak u klopci srednjeg dohotka: postaju preskupa da bi bila jeftina, a premalo inovativna da bi bila konkurentna. Bez javno vođenih standarda kvalitete i strateškog usmjeravanja upisnih politika, „ljudski kapital“ pretvara se u naziv diplome, ne i stvarnu sposobnost društva da stvara vrijednost.

Danas su domovi pretrpani, stipendije simbolične, a paralelno niču moderni privatni kampusi. Obrazovni pejzaž podsjeća na dvoslojno društvo: jedni imaju luksuzne dvorane, drugi klimave klupe i nedostatak nastavnika. Institucije se pritom ne ruše izvana, već se urušavaju iznutra. A svaka ozbiljna razvojna analiza podsjeća da je upravo jednako i dostupno obrazovanje glavni mehanizam socijalne pokretljivosti i dugoročnog gospodarskog rasta. Kada ono nestane, društvo ne gubi samo pravednost već i budućnost. Viktor Gotovac za Nacional

26.07. (22:00)

Na krilima loših lekcija iz povijesti

Viktor Gotovac: Histerija nakon Thompsonovog koncerta nije bila slučajna, već programirana

Ona je bila programirana zbog te neke manjine i sad se pokazuje da oni, ne samo što su glasni, veću su jaki, jači od onih drugih, a možda više nisu ni manjina. O svojevrsnom udomaćivanju ustaškog pozdrava koji se nisom traljavih politika zadržao posljednjih godina u hrvatskoj javnosti, doduše sramežljivo i ispod radara Gotovac drži da je tu Thompson još najmanje kriv, već navodi kako je ponajviše kriva hrvatska obrazovna vlast koja je dozvolila degradaciju obrazovanja iz povijesti koja je sa željom da se ne kaže točno što se događalo te teme ostavila neobrađene, ili još gore; da ih se dvojbeno može interpretirati. Ravno do dna

05.07. (09:00)

Sad je malo kasno

Gotovac: Zašto mislim da koncert Thompsona na Hipodromu nije trebalo dopustiti

Ovaj koncert i nije pitanje glazbe, kao što nije ni izbor za mistera estetike. Nije pitanje ukusa. Ne. Radi se o testu demokratske hrabrosti. U tom testu Thompson ne nastupa kao glazbenik, nego kao glas jedine „prave“ Hrvatske. On je glasnogovornik militarizacije identiteta, sakralizacije Domovinskog rata kao dogme bez konteksta, demonizacije protivnika, mitologizacije žrtve. I sve to u svrhu monopolizacije. On je sljedbi prorok i pastir. A država i Grad su, dopuštajući koncert u ovom obliku i na ovaj način, potvrdili izvođačevu poziciju neupitnog gurua „nacionalnog“.

Nametnut je stav da svima treba dopustiti sve. Ne valja propitivati estetiku ni etiku, logističke ni organizacijske elemente. Budimo liberalni. Thompson je popularan. Samo, radi li se uopće o tome? Ne, ne radi se. Jer, biste li na isti način postupili da netko poželi organizirati koncert izvođača koji bi pjevao o „lošoj 1995.“? Umjesto Jasenovca i Gradiške Stare spomenuo Goli otok? Koncerti, javni prostor, demokracija, slobode, tolerancija ne smiju služiti normalizaciji nenormalnog, toleranciji netolerantnog. Viktor Gotovac za Nacional

01.06. (14:00)

Do mirovine samo još tri reforme i dva infarkta

Viktor Gotovac: ‘Reformiranje’ mirovinske reforme – pucanj u koljeno vlastite budućnosti

Naše je gospodarstvo preslabo da iluziju socijalnog optimizma – koje ove promjene nose – podrži. Živimo u državi u kojoj od 8,5 mlrd. eura koliko je sustav mirovinskog osiguranja „težak“, iz Državnog proračuna u taj sustav transferiramo 3,6 milijardi. Deficit mirovinskog sustava – pišljivih 3,6 milijardi. Eura. Nekih 42 posto. Danas. A s povećanjima, 13. mirovinama, izmišljenim staževima za žene, stvar će biti gora. Uvjereni ste da je PDV u Hrvatskoj 25 posto. Nije, varate se. PDV iznosi 17 posto. Preostalih osam postotnih poena cijena je mirovinskog sustava u svakoj robi i usluzi koje u Hrvatskoj kupujemo. Trećina prihoda od PDV-a odmah se uplaćuje u proračun HZMO-a. I to za ovako jadne mirovine. A kad mirovinska prava krenemo povećavati, te iste robe i usluge morat će biti još skuplje. Jer ćemo više novca morati uplatiti u mirovinski sustav. Teret se prebacuje na mlade, koje – navodno – želimo privoliti da ostanu u Domovini. Samo, dok sustav postaje neodrživ, a deficiti gutaju proračun, teško će baš oni htjeti žrtvovati svoju budućnost radi ostvarenja loših obećanja političara. Viktor Gotovac za Nacional

16.05. (13:00)

Dan kad su ispred firme stale crne limuzine...

Gotovac: Danke Deutschland – Kako su nam prodali kapitalizam

Neću se baviti upravljanjem kompanijom, o telekomunikacijama znam što korisnik mobitela treba znati. Postoje kvalificirani članovi uprave, nadzornog odbora. Analitičari i konzultanti. No ne mogu pobjeći od razmišljanja kako ispada da su nas, osim domaćih “kontroverznih” poduzetnika, šalabajzera koji su privatizirane firme oljuštili i uništili, gulanfera sa stranačkom podrškom, mufljuza s utjecajnim roditeljima, ujacima i strinama, ovoga puta preveslali i veliki prijatelji. Nijemci. Objašnjavali su nam kapitalizam socijalno-tržišnog gospodarstva rajnskog modela. Dugo smo im se servilno zahvaljivali na priznanju i podršci samostalnosti devedesetih. Prepustili im tvornice, tržište, trgovinu i banke. A oni su nam “uzeli mjeru”. Danke Deutschland! Na štrajku. I (ne)uspjehu i ove privatizacije.

Gospodarstvo nekoć, čak i u “mrskoj” bivšoj državi, bilo je naše. Jest, mnoge su bile neefikasnosti. Direktori možda nisu imali MBA, neki od njih su imali partijsku ili večernju školu. Skladištari su krali gedore i cijevi. Službena vozila koristila su se u privatne svrhe. Sindikalna putovanja i fešte pretvarali su se u terevenke. A opet, davali su se krediti, dijelili stanovi, ljetovalo se u odmaralištima. Stvarala se infrastruktura. Igrali smo ulogu i na svjetskom tržištu. Na kraju tih desetljeća izgradili smo i tehnološki suverenitet. A onda, kao da nam je netko uvalio ekonomske pikule, ogledalca i šarena stakalca – samo taj netko smo ovoga puta bili mi, a ne Indijanci – odlučili smo se riješiti svega što smo imali. Viktor Gotovac za Nacional

23.03. (16:00)

Štrajk znanja: lekcija koju Vlada nikako da nauči

Viktor Gotovac: Matematika obrazovanja – štrajk koji je potreban

Štrajk u obrazovanju nije stvar broja i statistike. Radi se o osjećaju. Osjećaju nepravde, podcijenjenosti, zapostavljenosti koju osjećaju oni koji su spremni štrajkati. Taj štrajk jest borba za plaću, koeficijente i osnovicu, ali ne samo borba za osobni status. To je borba za udioništvo, sudjelovanje u svem onom što je potrebno da bi se obrazovanje uvažavalo. I mijenjalo. Da se potvrdi sasvim očita, ali i posve zanemarena važnosti i vrijednosti obrazovanja. Sve ono što je desetljećima profanirano svim silnim „reformama“ koje smo jedva preživjeli i obezvrijeđeno ciničnom kovanicom o Hrvatskoj kao „državi znanja“. Viktor Gotovac za Nacional

25.10.2024. (22:00)

Fiskalni Halleyjev komet

Gotovac: ‘Sjajna’ ideja poreza na nekretnine

Porez na nekretnine, kako nam se servira, nije ništa do demagoški klin koji će produbiti podjele u društvu. Jer će potencirati razlike bogatih i siromašnih, između generacija onih koji su stanove u socijalizmu dobivali ili devedesetih osvajali iz stambenog fonda JNA i onih drugih – današnjih mladih kojima za kvadrate traže silne tisuće eura. Dijelit ćemo se na samce i višečlane obitelji, brojiti kvadrate po članu kućanstva. Pa će netko izbore pokušati dobiti i onom „Imaš kuću – vrati stan!“ Već viđeno. Ali i opet djeluje. Za budale. Korisne. Viktor Gotovac za Nacional.

03.04.2023. (09:00)

U oporbi si, radi nešto, laj na mjesec

Viktor Gotovac: Lijevi centar neće razočarati niti izgubiti – već su izgubili

Najteže je pisati o ljudima koje poznaješ, ali ste se razišli. Bivši bračni drugovi, primjerice, nikada ne znaš da li se mrze ili vole, osvećuju ili strasno žele. Teško se baviti događajima koji su bili sjajni, ali krenu „po zlu“. Ili pisati o političkim opcijama s kojima si okončao. O njima znadeš (gotovo) sve. Moja bivša stranka hodi državom i prezentira nekakvu stambenu politiku. „Država treba graditi stanove“. Evo, i sada vlast obnavlja po Baniji i Zagrebu. Vidimo kako to (ne) ide. Što je sljedeće? Stanovanje kao temeljno pravo? Pravo na stan u centru? Pravo na urbanu vilu? Imaš kuću – vrati naknadu za odvojeni život? Oni koji se u nas najviše zaklinju u poštenje, kao da se trude doseći visoko postavljenu ljestvicu s Trga žrtava fašizma. „HDZ za siromašne“. Viktor Gotovac o bivšoj stranci za Nacional.

05.12.2021. (20:30)

Čelnik zagrebačkog SDP-a kod Stankovića: SDP bi trebao biti seksi biračima

Gost emisije Nu2 bio je Viktor Gotovac, pobjednik SDP-ovih unutarstranačkih izbora u Zagrebu. Izjavom o povratku Trga maršala Tita htio je privući pažnju, iako je za njegovo vraćanje. Misli da se SDP treba baviti socijalnim i egzistencijalnim pitanjima, komunalnim pitanjima i od Zagreba učiniti jedno središte ovog dijela Europe. Smatra da je ideologija silno važna, važno je da ljudi znaju koja je njegova ideja. Objasnio je izjavu da “SDP treba biti seksi”, kazavši da treba pokazati da postoji strast da se bori za ljude, ideje moraju biti prikazane na način koji će ljudima biti privlačan. Ističe da je jedan od najvažnijih proizvoda kraja 19., početka 20. stoljeća socijalna država, mirovinska, zdravstvena osiguranja. HRT Vijesti