Panika na nebesima zbog izbora u razredu
Gotovac: Zdravstveni odgoj i srednjovjekovna logika – možeš biti vlast, ali ne i glas
U retorici „rodne ideologije“ krije se strah od gubitka kontrole. Svaka tema koja se dotiče spolnosti, psihološkog razvoja ili različitosti doživljava se prijetnjom crkvenom moralnom monopolu. Znanstveni kurikulum je hereza jer ne citira Svetog Oca već Svjetsku zdravstvenu organizaciju. A kad dogma krene ocjenjivati znanost, a znanosti se uskrati pravo da propituje dogmu, ušli smo u srednjovjekovnu inverziju. Autoritet se uzdiže iznad dokaza.
Dodatni apsurd leži u tome što je zdravstveni odgoj predviđen kao izborni predmet. Roditelji bi mogli odlučiti žele li da ga njihova djeca pohađaju. No Crkva tvrdi da i sama mogućnost izbora ugrožava vjeru. Nije retorička figura: sama mogućnost izbora ugrožava vjeru! Vjeronauk – također izborni – ne smatra se prijetnjom pluralizmu. Dakle, nije svaki izbor hereza, ovisi tko ga nudi. Viktor Gotovac za Novosti