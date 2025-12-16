Nova vrsta samih svojih šefova

Životni put automehaničara iz SAD-a promijenio se nakon što je prije nekoliko godina kupio Yugo 45 i snimao videe o tome, nakon čega su mu se počeli javljati ljudi s naših prostora i pozvali ga da dođe. Odazvao se i ostao. Danas kaže da Balkan doživljava kao svoj dom. Najviše voli jednostavnost života, prirodu, ćevape i – ono najvažnije – ljude. Na nagovor prijatelja, za svega 5000 eura kupio je napuštenu kuću duboko u šumi negdje u Zagorju – bez struje, bez vode, pa čak i bez normalnog puta. Kako i on sam kaže, projekt je neočekivano postao ‘najveća stvar koju je ikada napravio’. Iako je u početku sve radio sam, s vremenom su mu u pomoć priskočili susjedi iz obližnjih sela. Iako ne želi otkriti točnu lokaciju kuće zato što mu je i prvotna želja bila imati privatnost daleko od ljudi, svaki se njegov korak oko uređenja kuće prati na TikToku… Zagorje, tportal