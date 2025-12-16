Gotovo polovica hrvatskih influencera mjesečno na svom sadržaju zarađuje više od 1000 eura - Monitor.hr
Danas (17:00)

Nova vrsta samih svojih šefova

Gotovo polovica hrvatskih influencera mjesečno na svom sadržaju zarađuje više od 1000 eura

Istraživanje DIABLOG pokazuje da je hrvatska influencer scena u pet godina profesionalizirana i financijski ojačala, ali se suočava s novim problemima: smanjenim organskim dosegom, negativnim stavom javnosti i pitanjem regulacije, osobito oko AI sadržaja. Većina influencera podržava transparentnost, no znatan dio ostaje suzdržan. Industrijom dominiraju mlade žene, kratki videi i Instagram, a fokus se pomiče prema kvalitetnijoj produkciji, većoj vjerodostojnosti i širenju izvan digitalnog prostora. Netokracija


14.10. (13:00)

Zbog nje stvarni influenceri odlaze na burzu

Influenceri koje je stvorila AI sve popularniji, agencijama donose tisuće eura mjesečno

Aitana je inflencerica koju je stvorila umjetna inteligencija. I iako nije riječ o stvarnoj osobi, na Instagramu ima više od 380 tisuća pratitelja, a agencija za koju “radi” na njoj zarađuje čak oko 15 tisuća eura mjesečno. Aitanina agencija odlučuje s kim će ona surađivati. Tvrtke sve češće angažiraju virtualne modele za promociju proizvoda. S virtualnim modelima pitanja poput radničkih prava i zaštite privatnosti postala su suvišna: oni mogu raditi non-stop i uvijek su na raspolaganju svojim pratiteljima. DW

11.09. (19:00)

Travama protiv farmacije, filterima protiv istine

Kako je profil dobrohotnog starca koji dijeli narodne recepte za zdravlje postao najbrže rastući regionalni influencer

Riječ je o profilu Dida Zvonko travar s Velebita koji je u samo par mjeseci tamo prikupio 400.000 pratitelja i postao zdravstveni guru žena u Hrvatskoj i na cijelom Balkanu. Tkogod vodi taj profil, očito dobro zna što radi i vjerojatno je netko tko ima iskustva u marketingu. Jer, svaka Didina objava kao da je iz priručnika manipulativne persuazivne komunikacije. Do Didinih brojki danas je, kaže vlasnik jedne agencije, teško doći bez velikih ulaganja jer su algoritmi sve restriktivniji, a publika prezasićena. Dida nudi narodne recepte, nostalgiju i prividnu autentičnost, uz stalna odricanja od odgovornosti. Publika ga doživljava kao prijatelja, ljubavnika i očinsku figuru u jednom, a priče o skrivenim istinama i otporu „big pharmi“ samo učvršćuju njegovu mistiku. Iako „ništa ne prodaje“, tu su e-brošure i proizvodi, a komunikacijski trikovi i krizni spinovi otkrivaju da Dida nije nikakav dida – nego brend u škrinji s travama. Netokracija

16.08. (18:00)

YouTube: nova nafta, samo bez bušilica

Koliko zarađuju najutjecajniji kreatori sadržaja na internetu? MrBeast predvodi listu

Prema Forbesu, najpraćeniji Youtuber u posljednjih godinu dana zaradio je čak 85 milijuna dolara, čime je daleko ispred konkurencije. Na drugom mjestu nalazi se Dhar Mann, poznat po motivacijskim i kratkim video pričama, s procijenjenom zaradom od 56 milijuna dolara. Jake Paul, influencer i boksač, te komičar Matt Rife dijele treće mjesto, svaki s po 50 milijuna dolara prihoda u razdoblju od travnja 2024. do travnja 2025. godine. HRT

29.07. (15:00)

Sve je u omjeru cijene i kvalitete

Britanska travel blogerica: Hrvatska je najprecijenjenija, Bosna najpodcijenjenija, Slovenija zemlja s najljepšim pejzažima

Za razliku od Hrvatske, za koju joj nije jasno što se tu ljudima toliko sviđa, Bosna i Hercegovina joj se svidjela, a susjednoj zemlji dala je titulu “najpotcjenjenije” europske zemlje. “Tako podcijenjena zemlja, i mislim da neće još dugo ostati ‘izvan utabanih staza’. Prekrasni krajolici, povoljna za budžet i izvrsna hrana”, napisala je. Švicarska joj je na prvom mjestu, iako skupa, a najpozitivnije iznenađena je Lihtenštajnom. Za najbolju hranu izdvojila je Italiju, a najbolje plaže ima Mallorca. Index

24.07. (14:00)

Od selfija do self-made milijunaša

Top 10 najbogatijih influencera: od YouTubea do milijuna funti

  • MrBeast (James Donaldson)430 milijuna funti
    Počeo brojeći do 100.000, završio brojeći milijune. YouTube kralj izazova, čokolada, burgera i dobrotvornih akcija.
  • Logan Paul117 milijuna funti
    YouTuber, WWE hrvač i biznismen. Zajedno s KSI-jem stvorio brend energetskih pića Prime. Poznat po kontroverzama – i po tome što ih preživi.
  • xQc (Felix Lengyel)39 milijuna funti
    Kanađanin s brzim jezikom i još bržim ugovorima. Gaming zvijezda Twitcha i Kicka s ugovorom od 70 milijuna dolara.
  • Ryan Kaji38 milijuna funti
    Dječji unboxing car. Počeo s 3 godine, danas ima medijsko carstvo, crtiće i vlastiti film. Ima 12. I milione.
  • Charli D’Amelio35 milijuna funti
    TikTok plesačica koja je postala tinejdžerska superzvijezda. Ima svoj brend, reality show i glumila je na Broadwayu.
  • Dhar Mann35 milijuna funti
    YouTuber koji snima moralne mini-drame s porukom: Budi bolji čovjek, ali i bogat. Više od 11 milijardi pregleda.
  • Markiplier (Mark Fischbach)35 milijuna funti
    Gospodar horor igara koji se probio i u svijet filma, glume i podcastova. Trenutno snima film temeljen na horor igri Iron Lung.
  • Matt Rife31 milijun funti
    Komičar koji je TikTok pretvorio u svjetsku turneju. Poznat po improvizaciji s publikom i milijunima pregleda.
  • Jake Paul29 milijuna funti
    Influencer, boksač i brat od Logana. Od Vine videa do borbi s Mikeom Tysonom. Kontroverzan i profitabilan.
  • Emma Chamberlain23 milijuna funti
    Modna i lifestyle ikona generacije Z. Pokrenula vlastitu liniju kave i vodi popularan podcast Anything Goes.
03.07. (18:00)

Zagorje do New Yorka!

Američki influencer s hrvatskom adresom: kupio kuću u šumi za 5 tisuća eura

Životni put automehaničara iz SAD-a promijenio se nakon što je prije nekoliko godina kupio Yugo 45 i snimao videe o tome, nakon čega su mu se počeli javljati ljudi s naših prostora i pozvali ga da dođe. Odazvao se i ostao. Danas kaže da Balkan doživljava kao svoj dom. Najviše voli jednostavnost života, prirodu, ćevape i – ono najvažnije – ljude. Na nagovor prijatelja, za svega 5000 eura kupio je napuštenu kuću duboko u šumi negdje u Zagorju – bez struje, bez vode, pa čak i bez normalnog puta. Kako i on sam kaže, projekt je neočekivano postao ‘najveća stvar koju je ikada napravio’. Iako je u početku sve radio sam, s vremenom su mu u pomoć priskočili susjedi iz obližnjih sela. Iako ne želi otkriti točnu lokaciju kuće zato što mu je i prvotna želja bila imati privatnost daleko od ljudi, svaki se njegov korak oko uređenja kuće prati na TikTokuZagorje, tportal

10.06. (01:00)

Djeca skrolaju, roditelji šute, a influenceri odgajaju

Borzan traži strožu regulaciju interneta i ograničavanje utjecaja influencera na djecu

Europarlamentarka Biljana Borzan upozorila je na porast psihičkih i motoričkih poremećaja kod djece zbog prekomjerne upotrebe interneta i društvenih mreža. Anketa među 229 hrvatskih roditelja pokazala je golemu zabrinutost: 96,5 % ih smatra da su djeca previše na mobitelima, a tri četvrtine vidi konkretne posljedice. Borzan zagovara jaču regulaciju, uključujući zabranu algoritama koji potiču ovisnost te ograničavanje oglašavanja influencerima. EU je već pokrenuo postupke protiv velikih platformi, no promjene idu sporo. Ključnu ulogu imaju roditelji i škole, koje moraju prestati koristiti internet kao digitalnu dadilju. Telegram

04.04. (23:00)

Seniori koji 'slejaju' društvene mreže

Granfluenceri: Jedini utjecajnici koji su uistinu autentični

Granfluenceri, utjecajni seniori poput Grandma Droniak i Baddie Winkle, sve su traženiji na društvenim mrežama. Njihova autentičnost, mudrost i britki humor osvajaju milijune pratitelja svih generacija. Osim što ruše stereotipe o starenju, uspješno zarađuju od svojih objava i suradnji s brendovima. Pokazuju da godine nisu prepreka za stvaranje viralnog sadržaja, već prednost. Ovi digitalni veterani postali su simboli duha, optimizma i – izvrsnog marketinga. Lider

28.03. (13:00)

Vijesti iz zahoda? Dobrodošli u novu eru novinarstva

News influenceri: Kako su digitalni kreatori preuzeli informativnu scenu

News influenceri postaju sve moćniji oblikovatelji javnog mnijenja, često nadmašujući tradicionalne medije. Koristeći društvene mreže, oni pružaju vijesti u pristupačnom i osobnom formatu, bilo iz studija, trgovine ili čak aviona. Dok ih neki optužuju za širenje teorija zavjere, mlađa publika im vjeruje više nego mainstream medijima. Njihova neovisnost i prilagodljivost mogli bi biti ključ za budućnost informiranja, pa čak i spas za tradicionalne novinske kuće – ako nađu način da surađuju. News influenceri su tu, rastu i ne planiraju stati. Lider

03.03. (22:00)

Tko kaže da se od glupiranja ne može zaraditi

Influencerstvo: Vrti se ozbiljna lova, pogotovo na TikToku

Mnogi su prepoznali važnost TikToka i tiktokera u promidžbi nekih događaja, proizvoda i usluga, zato ne začuđuje što je tiktokanje iliti kreiranje sadržaja na TikToku unosan biznis koji se, ako imate karizmu, itekako isplati. Barem kad govorimo o američkim tiktokerima, jer oni prihode mogu ostvariti izravno od te društvene mreže. Cijena sponzoriranih objava u Hrvatskoj varira ovisno o broju pratitelja i angažmanu, pa tako mikroinfluenceri, koji imaju do sto tisuća pratitelja, mogu zaraditi od pedeset do petsto eura po angažmanu, odnosno objavi. Oni veliki, makroinfluenceri, koji imaju iznad sto tisuća pratitelja, po objavi mogu zaraditi od petsto do više od tisuću eura. Lider