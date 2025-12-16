Nova vrsta samih svojih šefova
Gotovo polovica hrvatskih influencera mjesečno na svom sadržaju zarađuje više od 1000 eura
Istraživanje DIABLOG pokazuje da je hrvatska influencer scena u pet godina profesionalizirana i financijski ojačala, ali se suočava s novim problemima: smanjenim organskim dosegom, negativnim stavom javnosti i pitanjem regulacije, osobito oko AI sadržaja. Većina influencera podržava transparentnost, no znatan dio ostaje suzdržan. Industrijom dominiraju mlade žene, kratki videi i Instagram, a fokus se pomiče prema kvalitetnijoj produkciji, većoj vjerodostojnosti i širenju izvan digitalnog prostora.