Od selfieja do pozicije direktora
Influencerski biznis 2026: Autentičnost i angažman važniji od broja pratitelja
Hrvatska influencerska scena transformirala se u ozbiljnu industriju tešku milijune eura, gdje uspjeh više ne jamči puki broj pratitelja, već stvarni utjecaj i povjerenje. Kreatori poput Sandija Hadžića i Kristijana Iličića pretvorili su digitalnu prisutnost u fizičke biznise – od noćnih klubova do putničkih agencija. Ključni trendovi su dominacija mikroinfluencera s visokim engagementom te specijalizacija u nišama poput edukacije (Toni Milun) ili vintage estetike (Nina Skočak). U 2026. godini, brendovi cijene sadržaj koji zadržava pozornost, dok autentičnost i disciplina ostaju jedini put do dugoročne samoodrživosti. Lider