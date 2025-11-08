Mali kovid

Prošle dvije zime sezona gripe je praktički izostala, čemu su pridonijele mjere za suzbijanje širenja pandemije koronavirusa, kao što su obveza nošenja zaštitnih maski, držanje distance i ograničavanje kontakata. Sada na mnogim područjima ta pravila više ne vrijede. Zato se mora polaziti od toga da će ove zime vjerojatno doći val gripe. No, teško je procijeniti kakav bi mogao biti val gripe. Brojke su se iz godine u godinu razlikovale i prije pandemije. U Australiji se upravo približava kraj sezone, koja je ondje počela ranije nego inače, a gripa se brže širila. Ljudi zbog pandemije već duže vrijeme nisu imali kontakt s virusom gripe. Zato je upravo kod male djece izostala prva infekcija, što znači da još nisu razvila imunitet i zbog toga su neotporna na zarazu. Brojke iz Australije pokazuju: više od 50 posto slučajeva gripe zabilježeno je kod mlađih od 16 godina. No oni u pravilu lakše prebole gripu. DW