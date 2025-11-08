Mali kovid
Gripa se širi Hrvatskom: ‘Imamo 666 slučajeva, to je uobičajeno tek u prosincu’
U samo pet tjedana je zabilježeno 666 slučajeva zaraze, od čega je 44 završilo hospitalizacijom. U HZZO-u kažu da je to uobičajeno, ali u prosincu. U Velikoj Britaniji je zbog gripe propisano hitno cijepljenje. Lani je u Hrvatskoj preminulo 68 osoba, a najgore je bilo 2018. kad je preminulo 107 ljudi. Simptomi gripe su mahom neugodni i brzo se pojavljuju. “Dakle, nagli početak, visoka temperatura, malaksalost, duboko mišićni bolovi, glavobolja. Tportal