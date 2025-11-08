Ponovimo što već znate: Gripa dolazi, kako se zaštititi uoči nove sezone (ili je već u jeku?) - Monitor.hr
Danas (19:00)

Tko kihne bez ruke - magarac

Ponovimo što već znate: Gripa dolazi, kako se zaštititi uoči nove sezone (ili je već u jeku?)

Gripa je iznimno zarazan i širi se brže nego što mnogi misle. Najčešći način prijenosa je putem sitnih kapljica koje zaražena osoba izbacuje u zrak kada kašlje, kiše ili čak samo glasno govori. Ako se nalazite u njezinoj blizini, obično na udaljenosti manjoj od dva metra, lako možete udahnuti te kapljice i zaraziti se. No, to nije jedini put zaraze. Virus gripe može preživjeti na površinama nekoliko sati, ponekad i cijeli dan. Kvake na vratima, stolovi, telefoni, tipkovnice – sve su to potencijalna žarišta virusa. Dotaknete li kontaminiranu površinu, a zatim rukama dotaknete svoja usta, nos ili oči, virus ulazi u vaš organizam. Posebno su rizični zatvoreni prostori s lošom ventilacijom. U uredima, učionicama ili javnom prijevozu virusne čestice duže ostaju u zraku, što značajno povećava mogućnost zaraze. Ono što dodatno otežava sprječavanje širenja gripe je činjenica da zaražena osoba može širiti virus dan prije nego što se pojave prvi simptomi, te do tjedan dana nakon što oboli. To znači da možete nesvjesno zaraziti druge još prije nego što znate da ste bolesni. Ima još na Tportal


Slične vijesti

Danas (07:00)

Mali kovid

Gripa se širi Hrvatskom: ‘Imamo 666 slučajeva, to je uobičajeno tek u prosincu’

U samo pet tjedana je zabilježeno 666 slučajeva zaraze, od čega je 44 završilo hospitalizacijom. U HZZO-u kažu da je to uobičajeno, ali u prosincu. U Velikoj Britaniji je zbog gripe propisano hitno cijepljenje. Lani je u Hrvatskoj preminulo 68 osoba, a najgore je bilo 2018. kad je preminulo 107 ljudi. Simptomi gripe su mahom neugodni i brzo se pojavljuju. “Dakle, nagli početak, visoka temperatura, malaksalost, duboko mišićni bolovi, glavobolja. Tportal

08.11.2022. (00:00)

Skoro pa da se poveseliš povratku gripe

Gripa i korona – prijeti mogući dvostruki val

Prošle dvije zime sezona gripe je praktički izostala, čemu su pridonijele mjere za suzbijanje širenja pandemije koronavirusa, kao što su obveza nošenja zaštitnih maski, držanje distance i ograničavanje kontakata. Sada na mnogim područjima ta pravila više ne vrijede. Zato se mora polaziti od toga da će ove zime vjerojatno doći val gripe. No, teško je procijeniti kakav bi mogao biti val gripe. Brojke su se iz godine u godinu razlikovale i prije pandemije. U Australiji se upravo približava kraj sezone, koja je ondje počela ranije nego inače, a gripa se brže širila. Ljudi zbog pandemije već duže vrijeme nisu imali kontakt s virusom gripe. Zato je upravo kod male djece izostala prva infekcija, što znači da još nisu razvila imunitet i zbog toga su neotporna na zarazu. Brojke iz Australije pokazuju: više od 50 posto slučajeva gripe zabilježeno je kod mlađih od 16 godina. No oni u pravilu lakše prebole gripu. DW

05.01.2022. (13:15)

Kako prepoznati razliku između omikrona, prehlade i gripe?

11.03.2021. (12:30)

Kolatelarni virus

Ove godine gripe – nema!

U Hrvatskoj, pa tako ni u Istri ove godine nije bilo prijavljenih slučajeva gripe, tek tu i tamo ima sporadičnih slučajeva gripe, piše Glas Istre. Najvjerojatniji razlog je što se zbog pandemije korona virusa cijeli zdravstveni sustav organizirao na preventivne mjere te su protuepidemijske mjere u značajnoj mjeri pridonijele sprečavanju širenja kako virusa korone tako i drugih respiratornih virusa među koje spada i virus gripe.

13.02.2021. (23:28)

Znači, Covid-66,5

Covid-19 je 3,5 puta smrtonosniji od gripe

U kanadskoj studiji u kojoj su proučavane 783 osobe zbog gripe i 1.027 zbog covida-19, pokazalo se da su pacijenti koji su zbog covida-19 zaprimljeni u bolnicu imali 3.5 puta veći rizik od smrtnog ishoda te 1.5 puta duži oporavak u bolnici u usporedbi s pacijentima koji su zaprimljeni zbog gripe. Nisu obolijevali samo stari ljudi – 24% osoba zaprimljenih na odjele intenzivne njege bili su mlađi od 50 godina. EurekAlert

18.12.2020. (23:00)

Nigdar ni bilo da ni nekak bilo

Kako je Božić 1918. obilježila epidemija gripe

Guardian piše o epidemiji gripe koja je počevši od jeseni 1918. do 1919. diljem svijeta odnijela desetak milijuna života. U Velikoj Britaniji umrlo je preko 200 tisuća ljudi. Kako je fokus bio rat, izostala je odgovarajuća reakcija na epidemiju. U nekim su gradovima uvedene mjere poput zatvaranja škola i kina, u drugima nisu. Neki su nosili maske, iako nisu bile obavezne.

17.11.2020. (12:30)

Sličnosti i razlike između prehlade, gripe i Covida-19

Gripa se uvijek javlja u istom periodu godine kada je i očekujemo (zima), počinje naglo i žestoko povišenom tjelesnom temperaturom, bolovima u mišićima te općom slabosti. Prehlada se javlja tijekom čitave godine, počinje s blagim simptomima, obično bez povišene tjelesne temperature te odmah sa začepljenjem nosa ili sekrecijom iz nosa. Covid-19 se javlja s blaže povišenom tjelesnom temperaturom uz suhi kašalj koji je kroz prvi tjedan bolesti blag, a tek kasnije postaje jači (kod gripe 2.-3. dan bolesti), a najčešće izostaje bol u mišićima koja se kod gripe javlja odmah u početku. Isto tako, glavobolja se uz gripu javlja u pravilu uvijek, dok je ista puno rjeđa kod Covida-19. Pliva zdravlje

12.10.2020. (19:30)

Tko prvi, njegovo cjepivo

Hrvatska ljekarnička komora objavila popis 60 ljekarni u kojima će se moći cijepiti protiv gripe

Popis 60 ljekarni u Hrvatskoj te raspored po kojem će se moći cijepiti protiv gripe objavila je HLJK uz napomenu da se s ljekarnama stupi u kontakt radi informacija o cijepljenju koje će dobiti od magistre. Iako HZJZ tvrdi da nestašice nema, čini se da će zbog golema interesa građana ljekarne ipak imati problem s količinama te je proizvođačima najavljena mogućnost narudžbe novih doza.

08.09.2020. (23:30)

KaGe-Bjež!

Ove jeseni očekuju nas epidemija korone i gripe paralelno, stručnjaci pozivaju na cijepljenje

Tko se misli cijepiti protiv gripe najbolje bi bilo cjepivo primiti u listopadu, što bi značilo da će zaštita trajati do sredine ožujka. Ove godine situacija je specifična zbog korone, jer će oboljeli od gripe biti ranjiviji na Covid-10 i obrnuto, jer infekcija jednim virusom slabi imunološki sustav, olakšavajući ulazak drugom virusu. Forbes

05.08.2020. (22:30)

Smrt s maskom

Brojke pokazuju: Covid-19 šest je puta smrtonosniji od ‘obične gripe’

Prosječna smrtnost oboljelih od Covida-19 je 0,6 posto, prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije. Prema riječima epidemiologinje dr. Marije Van Kerkhove, “možda to ne zvuči mnogo, ali to je ipak visoka smrtnost jer ubija jednog od 167 oboljelih”. Naime, službene statistike govore da je od početka pandemije umrlo 700.000 ljudi od 18,200 milijuna, ali prema procjenama, taj je broj puno veći odnosno oko 115 milijuna. Novi list