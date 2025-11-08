Tko kihne bez ruke - magarac

Gripa je iznimno zarazan i širi se brže nego što mnogi misle. Najčešći način prijenosa je putem sitnih kapljica koje zaražena osoba izbacuje u zrak kada kašlje, kiše ili čak samo glasno govori. Ako se nalazite u njezinoj blizini, obično na udaljenosti manjoj od dva metra, lako možete udahnuti te kapljice i zaraziti se. No, to nije jedini put zaraze. Virus gripe može preživjeti na površinama nekoliko sati, ponekad i cijeli dan. Kvake na vratima, stolovi, telefoni, tipkovnice – sve su to potencijalna žarišta virusa. Dotaknete li kontaminiranu površinu, a zatim rukama dotaknete svoja usta, nos ili oči, virus ulazi u vaš organizam. Posebno su rizični zatvoreni prostori s lošom ventilacijom. U uredima, učionicama ili javnom prijevozu virusne čestice duže ostaju u zraku, što značajno povećava mogućnost zaraze. Ono što dodatno otežava sprječavanje širenja gripe je činjenica da zaražena osoba može širiti virus dan prije nego što se pojave prvi simptomi, te do tjedan dana nakon što oboli. To znači da možete nesvjesno zaraziti druge još prije nego što znate da ste bolesni. Ima još na Tportal