Kad fiat zakuha, Bitcoin se hladi u sefu
Hiperbitcoinizacija možda već tiho počinje – institucije napuštaju fiat, okreću se Bitcoinu
Makroinvestitor Dan Tapiero upozorava na moguće početke hiperbitcoinizacije usred rasta cijene zlata, slabljenja fiat valuta i sve većeg institucionalnog interesa za Bitcoin. Cijena zlata probila je povijesne rekorde, dok Bitcoin bilježi povlačenje s burzi i rast hashratea. Investitori traže sigurnost u “tvrdoj” imovini, a sve više institucionalnih fondova uključuje Bitcoin u svoje portfelje. Skok povjerenja u digitalnu imovinu sugerira da se monetarna promjena već događa – tiho, ali neizbježno. CryptoSlate, Index