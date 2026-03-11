Godišnja skupština ljudi koji misle da su bolji od vas

Screen Junkies nastavljaju svoju godišnju tradiciju seciranja kandidata za najbolji film. U ovom videu, epski duboki glas naratora prolazi kroz mješavinu distopijskih drama, biografskih filmova o Shakespeareu i sportskih klišeja. Meta-humorom ismijavaju opsesiju Akademije filmovima koji “veličaju kinematografiju”, dok istovremeno primjećuju bizarne trendove ovogodišnjih nominacija – od odsutnih očeva i bolesnih majki do kupanja na ekranu i eksplozija. Video služi kao “javna služba” za sve koji nisu stigli pogledati nominirane naslove, servirajući brutalnu istinu o holivudskom elitizmu i recikliranim pričama uz povratak Conana O’Briena kao voditelja.