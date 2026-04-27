Listanje je novo skrolanje

Hrvati se vraćaju knjizi: Čitanost u porastu, ekranima unatoč
Istraživanje za 2026. godinu pokazuje pozitivan trend: 44% Hrvata pročitalo je barem jednu knjigu, što je značajan skok u odnosu na prethodnu godinu (37%). Najvjerniji čitatelji i dalje su visokoobrazovane osobe, žene te stanovnici Istre i Zagreba. Dok kupovina u knjižarama blago opada, online kupnja raste, a internet sadržaje konzumira čak 77% populacije. Iako beletristika stagnira, raste interes za dječju književnost i priručnike. Manifestacije poput „Noći knjige“ i akcije čitanja djeci uspješno motiviraju građane, dok zadovoljstvo uslugama knjižnica bilježi rekordan porast. Express