To bee, or not to spell
Sricanjem protiv ekrana: Nove metode i stroga disciplina vraćaju djecu knjizi
Dok se SAD bori s “recesijom čitanja” kod djece i mladih koja je započela i prije pandemije, primjeri iz Kalifornije, Detroita i s Juga daju nadu. Dok nacionalni prosjek pokazuje da su učenici gotovo pola razreda iza pretpandemijskih rezultata, gradovi poput Modesta bilježe rast zahvaljujući povratku fonetici (tzv. science of reading) i dodatnoj podršci (AP News)
Ključ uspjeha leži u sustavnim reformama:
- Fonetika umjesto pogađanja: Države poput Louisiane i Alabame predvode oporavak strožim fokusom na izgovaranje riječi.
- Prisutnost u klupama: Detroit je smanjio izostanke, što je izravno koreliralo s boljim rezultatima.
- Motivacija: Učitelji koriste nekonvencionalne metode, poput disco kugli, kako bi podigli samopouzdanje učenika prije ispita.
Unatoč napretku u matematici, čitanje ostaje izazov zbog utjecaja društvenih mreža i pametnih telefona.