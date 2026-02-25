Hrvatski paradoks: Skandinavski porezi, balkanska birokracija

Hrvatska se s udjelom poreza u BDP-u od 38,5% nalazi u europskoj sredini, no stručnjaci upozoravaju da đavao leži u strukturi, a ne u postotku. Dok briljiramo niskim porezima na dobit i nekretnine (gdje smo u odnosu na ostatak EU gotovo “oaza”), koče nas visoko opterećenje rada, nestabilni propisi i kompliciran sustav PDV-a. Za razliku od Estonije koja vodi jednostavnošću ili Skandinavije koja visoke poreze vraća vrhunskim uslugama, Hrvatska pati od administrativne složenosti. Ključ konkurentnosti nije samo u tome koliko država uzima, već nudi li za taj novac digitaliziranu i efikasnu protuvrijednost. tportal