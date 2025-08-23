Sami svoji šefovi

Prošle godine otvoreno ih je 10 % više u odnosu na godinu prije, a u usporedbi s 2014.-om veći je za gotovo 60 %. Najviše obrta lani je otvoreno u uslužnom zanatstvu – čak 8 tisuća 213. Raste broj frizera i kozmetičara te obrta za čišćenje – a istodobno neki obrti nestaju. U Gradu Zagrebu ostao je samo 1 klobučar, a od 100 zlatara – njih 15-ak. Odjeću i obuću sve više bacamo, sve manje popravljamo. U Zagrebu, gradu u kojemu živi gotovo 800 tisuća stanovnika, samo su 2 muška krojača. Posljednji kišobranar je Tomislav Cerovečki, koji godišnje izradi 2 tisuće kišobrana, svaki unikatan, rađen s posebnom pažnjom do zadnjeg detalja. Kako bi zainteresirali mlade da postanu obrtnici, da stvaraju i rade za sebe, u Obrtničkoj komori svake godine organiziraju sajam gdje se učenici imaju prilike okušati u nekome od 63 zanata. HRT