Ne bune se, ne trebaju pauzu za kavu, ne treba im godišnji ni bolovanje... tko želi takvog kolegu?

Očekuje se da će generativna umjetna inteligencija revolucionirati način na koji ljudi rade ili pronalaze informacije na mreži. Ali, pojavio se i strah da bi milijuni ljudi mogli ostati bez posla ili da bi sustav mogao biti zlorabljen za širenje dezinformacija. To je izazvalo debatu o nužnim pravilima. Tehnologija primjenjuje analizu ogromnih količina teksta. To sustav čini nevjerojatno dobrim u pogađanju koja riječ treba pratiti prethodnu. On to radi toliko dobro da zvuči kao emocionalno ljudsko biće. Vlade širom svijeta već godinama rade na zakonodavstvu. Na Zapadu su sve oči uprte u EU. To bi moglo dovesti do zakonske obveze kompanija da otkriju klijentima kad god oni zapravo razgovaraju sa softverom kao što je ChatGPT. No, to je samo vrh sante leda. DW