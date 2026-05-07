Sastavljanje ormara, rastavljanje povijesti
IKEA otvara novi Muzej dizajnerskog namještaja u Älmhultu
Danski arhitektonski studio Cobe transformirat će staro Ikeino skladište u Älmhultu u novi dom Muzeja studija namještaja (Museum of Furniture Studies). Projekt se temelji na održivoj obnovi: zadržat će se postojeći čelični okvir i betonski podovi, dok će unutrašnjost biti obogaćena novom drvenom konstrukcijom i polukatom. Muzej će izložiti zbirku od preko 800 unikatnih predmeta, spajajući povijesni dizajn s modernom scenom. Uz izložbene prostore, planirane su radionice i istraživački centri. Otvorenje je predviđeno za početak 2027. godine, čime će Ikein rodni grad postati ključna točka za proučavanje svjetske kulture stanovanja. Dezeen