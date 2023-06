Robotski mozak

Autor iznosi zaključke istraživanja iz članka Nature pod naslovom “Current flood-rich period is exceptional compared to the past 500 years in Europe” te prenosi: Kako se u budućnosti može očekivati povećana opasnost od poplava za velik dio Europe, i to kao rezultat klimatskih promjena, treba imati na umu da će bez učinkovitog upravljanja i prilagodbe štete od poplava biti mnogo veće. Stoga se koautori slažu da se upravljanje poplavama mora prilagoditi novim stvarnostima jer se u ranijim periodima 41 posto srednjoeuropskih poplava događalo ljeti, dok danas one predstavljaju 55 posto. Večernji list