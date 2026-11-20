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Interliber privukao 120 tisuća posjetitelja, no stručnjaci predlažu promjenu koncepta za privlačenje novih čitatelja
Stručnjaci upozoravaju da Interliber uglavnom okuplja već postojeću čitateljsku publiku u zemlji gdje više od polovice građana ne pročita nijednu knjigu godišnje. Urednik Modernih vremena Nenad Bartolčić predlaže uvođenje ulaznica i dovođenje većih književnih zvijezda kako bi se podigla kvaliteta sadržaja. Pisac Kristian Novak smatra da se čitateljske navike ne grade na sajmu, dok tajnik Društva hrvatskih pisaca Matija Štahan upozorava da bi književnost zbog digitalizacije uskoro mogla doživjeti getoizaciju sličnu klasičnoj glazbi. tportal