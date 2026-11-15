Džungla ljudi i knjiga
Zadnji je dan Interlibera: Velike gužve, kvizovi znanja i bogat program obilježili 48. izdanje sajma
Osim povoljne kupnje kod 320 izlagača, posjetitelji su uživali u kvizovima znanja Deana Kotige, a aktivirano je i više od tisuću kulturnih iskaznica za mlade. Program su obilježila brojna predstavljanja, uključujući raspravu o romanu „Bog malih stvari“ dobitnice Bookerove nagrade Arundhati Roy te promociju prve biografije o misterioznom uličnom umjetniku Banksyju autora Ulricha Blanchéa. Sajam je još jednom potvrdio da knjiga u Hrvatskoj i dalje ima vjernu publiku svih generacija. HRT
- Dobitnik Bookera Szalay na Interliberu: Sve počinje tijelom (HRT)
- Pogledajte kako je izgledao Velesajam ovih dana (Index, Jutarnji, Jutarnji)
- Posjetio ga i autor knjige “Okruženi idiotima”, Thomas Erikson (Jutarnji)
- Pisac krimića Chris Carter predstavio novi roman (HRT)
- Promocija knjige o Banksyju i njegovom utjecaju na street art scenu (HRT)