Uz nadzor "iz sjene" da robot ne skrene

Tesla je u Austinu u Teksasu pokrenuo prve javne vožnje dugo najavljivanog robotaksija, potpuno autonomnog vozila bez vozača. Pilot-projekt zasad uključuje desetak vozila Model Y koja se kreću unutar ograničene zone u četvrti South Congress, a na svakoj vožnji prisutan je Teslin zaposlenik koji nadzire sustav iz sigurnosnih razloga. Na društvenim mrežama objavljeno je nekoliko desetaka snimaka vožnje u Teslinom robotaksiju. Iskustva su dosad mahom vrlo pozitivna, no treba ponoviti da tek odabrani zasad imaju prilike voziti se u robotaksiju. Stao sa strane i propustio vozilo koje je došlo iz pogrešnog smjera, propustio i hitnu pod rotirkama. Objavljena je, međutim i snimka na kojoj je volan čini se, prestao raditi ispravno i počeo trzati malo lijevo, malo desno pri čemu je Teslin robotaksi nakratko prešao i u suprotnu traku.