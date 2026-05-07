Isprobali Verne robotaksi: Vožnja Zagrebom je iznenađujuće dosadna i sigurna - Monitor.hr
Danas (20:00)

Uz nadzor "iz sjene" da robot ne skrene

Isprobali Verne robotaksi: Vožnja Zagrebom je iznenađujuće dosadna i sigurna

Zagrebu je započela prva komercijalna faza Verne robotaksija, čime je Hrvatska postala europski predvodnik u autonomnoj mobilnosti (pisali o tome i na AFP-u (HRT)). Trenutačna flota od deset SUV-ova Arcfox Alpha T5, opremljenih sedmom generacijom Pony.ai sustava, opslužuje prvih 300 korisnika. Uz vozača-operatera koji nadzire sustav tijekom validacije, vozila samostalno svladavaju kompleksne gradske rute i automatski pristupaju zračnoj luci. Sustav koristi 22 senzora (lidare, kamere i radare) te kontinuirano uči iz zagrebačkog prometa. Cilj tvrtke je do kraja godine ukloniti sigurnosne operatere, čineći vožnju potpuno autonomnom, sigurnom i – “dosadno” prirodnom. Iz Autoneta isprobali vožnju od Glavnog kolodvora do aerodroma.


14.04. (16:00)

Verne objavio video vožnje robotaksijem u Zagrebu

Direktor tvrtke Marko Pejković u dvadesetominutnom videu provezao se Zagrebom u vozilu Arcfox Alpha T5, koje je opremljeno tehnologijom kineske tvrtke Pony.ai, nedavnog Verneovog partnera. Usluga je već dostupna korisnicima koji su se prijavili na listu čekanja, pišu 24 sata. Nakon što vozilo stigne na lokaciju, korisnik ga otključava putem aplikacije. Unutar automobila putnike dočekuje zaslon s porukom dobrodošlice i mogućnošću odabira hrvatskog ili engleskog jezika. Usluga zasad pokriva širi centar Zagreba i put do zračne luke. Poslovni

08.04. (13:00)

U Zagrebu je danas pokrenuta prva komercijalna robotaksi usluga u Europi

Uslugu je pokrenula tvrtka Verne (dio Rimac Grupe), a zasad je dostupna korisnicima koji su se ranije prijavili na listu čekanja. Oni već sada putem aplikacije mogu rezervirati i platiti autonomne vožnje, koje u početnoj fazi pokrivaju širi centar Zagreba i Zračnu luku. U početnoj fazi koriste se električna vozila opremljena autonomnim sustavom vožnje sedme generacije kineske tvrtke Pony.ai, navode iz Vernea. Vozila prometuju autonomno, ali uz prisutnost obučenih sigurnosnih operatera, dodaju u priopćenju. Usluga će se postupno širiti na ostatak Zagreba, a Verne već pregovara o širenju u 11 gradova diljem Europske unije, Ujedinjenog Kraljevstva i Bliskog istoka. Index

26.03. (12:00)

Zagreb postaje europsko središte autonomne vožnje: Verne, Uber i Pony.ai udružili snage

Zagreb bi mogao postati prvi europski grad s komercijalnom uslugom robotaksija zahvaljujući partnerstvu tvrtki Verne, Uber i Pony.ai. Projekt spaja kinesku tehnologiju autonomne vožnje, Verneov operativni model i Uberovu globalnu platformu. Testiranja sustava Pony.ai Gen-7 već su započela na zagrebačkim ulicama, a cilj je širenje flote na tisuće vozila diljem svijeta. Uber planira i strateško ulaganje u Verne kako bi ubrzao komercijalizaciju usluge, transformirajući glavni grad Hrvatske u predvodnika moderne mobilnosti bez vozača. Index

16.12.2025. (13:00)

Rimac najavljuje dolazak robotaksija u Zagreb već iduće godine

Mate Rimac je na Facebooku najavio da robotaksiji projekta Verne stižu u Zagreb u proljeće 2026., uz kratki animirani video i prigodnu, božićno intoniranu pjesmicu. Spot prikazuje plave Verneove robotaksije kako se voze zagrebačkim ulicama, uz komentare “običnih ljudi” koji s dozom ironije reagiraju na novu pojavu u prometnom kaosu. Poruka videa je jasna – “uživaj ili ignoriraj” – ali dolazak autonomnih vozila u Zagrebu teško će proći nezapaženo. Autonet

10.12.2025. (09:00)

Hrvatska dobiva 897 milijuna eura za Rimčeve robotaksije

Hrvatska će Europskoj komisiji poslati osmi zahtjev za plaćanje u okviru NPOO-a i dobiti oko 897 milijuna eura jer je tvrtka Project 3 Mobility (P3M) predstavila 60 verifikacijskih prototipova vozila. Provjere je obavio Centar za vozila Hrvatske, ali ne u službenim ispitnim centrima, već u Rimčevom pogonu. Prototipovi su u raznim fazama razvoja i testirani za sigurnost, potrošnju i dugovječnost. Do početka sljedeće godine planira se proizvodnja 50–100 potpuno autonomnih električnih vozila pete razine. Index

28.11.2025. (21:00)

Iz Vernea Mate Rimca kažu da su izradili 60 prototipova robotaksija i da ulaze u završnu fazu testiranja

Prototipovi koje je u videu pokazao Mate Rimac služe za testiranja autonomne vožnje, udobnosti i sigurnosti. Rimac je pritom naveo da je projekt financiran s 104 milijuna eura privatnih ulaganja i 89,7 milijuna iz EU fondova, dok će se daljnja sredstva također prikupljati privatno. Verneovi sustavi autonomne vožnje već se testiraju u Zagrebu, a pokretanje usluge planirano je za proljeće 2026. CEO Marko Pejković poručuje: „Bili smo tihi jer smo puno radili.” Autonet

30.10.2025. (20:00)

Rimac mora do prosinca verificirati 60 robotaksija da bi Hrvatska dobila 900 milijuna eura iz EU

Tvrtka Mate Rimca, Project 3 Mobility, koja je iz NPOO-a dobila 179 milijuna eura bespovratnih sredstava, dosad je verificirala 10 od potrebnih 60 prototipova robotaksija. Rok za dovršetak je prosinac, a ispunjenje tog uvjeta ključno je za isplatu gotovo 900 milijuna eura iz EU. Projekt, koji obećava vozilo pete razine autonomije, višekratno je odgađan, dok trenutačni rezultati pokazuju kašnjenje i nejasnoće oko stvarne razine autonomije vozila. Ilko Ćimić za Index

23.06.2025. (18:00)

Kako vozi Teslin robotaksi: Glatko skreće, propušta hitnu, ali zna i ‘poludjeti’

Tesla je u Austinu u Teksasu pokrenuo prve javne vožnje dugo najavljivanog robotaksija, potpuno autonomnog vozila bez vozača. Pilot-projekt zasad uključuje desetak vozila Model Y koja se kreću unutar ograničene zone u četvrti South Congress, a na svakoj vožnji prisutan je Teslin zaposlenik koji nadzire sustav iz sigurnosnih razloga. Na društvenim mrežama objavljeno je nekoliko desetaka snimaka vožnje u Teslinom robotaksiju. Iskustva su dosad mahom vrlo pozitivna, no treba ponoviti da tek odabrani zasad imaju prilike voziti se u robotaksiju. Stao sa strane i propustio vozilo koje je došlo iz pogrešnog smjera, propustio i hitnu pod rotirkama. Objavljena je, međutim i snimka na kojoj je volan čini se, prestao raditi ispravno i počeo trzati malo lijevo, malo desno pri čemu je Teslin robotaksi nakratko prešao i u suprotnu traku. Index

19.06.2025. (20:00)

Volkswagen pokreće serijsku proizvodnju autonomnih vozila, prva vožnja robotaksija već iduće godine

Volkswagen je predstavio ID Buzz AD, autonomni električni kombi razine 4, koji će 2026. voziti u Hamburgu i Los Angelesu. Cilj su poslovni korisnici, ne privatni kupci. Tesla, Waymo, Zoox i kineski divovi također razvijaju robotaksije. Iako VW zasad ne očekuje zaradu, vjeruje da autonomna vožnja otvara novu budućnost. Uvođenje zahtijeva milijarde ulaganja i potporu države, a ključ je prelazak s testiranja na redoviti promet. DW

15.01.2025. (13:00)

Robotaksiji na prekretnici: utrka za globalnu dominaciju

Godina 2024. obilježena je značajnim napretkom u razvoju i širenju robotaksija. Kina i SAD vode tržište, s Baiduovim Apollo Go i Waymom na čelu. Waymo je ostvario rast od 400% u vožnjama i planira proširenje na više gradova, dok je Tesla najavio uvođenje svoje Cybercab usluge. Europa se uključuje s najavom Vernea i Mobileyea o pokretanju robotaksija u Zagrebu 2026. godine. Konkurencija raste, s očekivanjem da će flota robotaksija doseći 1,6 milijuna jedinica do 2035. godine. Mreža