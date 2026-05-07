Uz nadzor "iz sjene" da robot ne skrene
Isprobali Verne robotaksi: Vožnja Zagrebom je iznenađujuće dosadna i sigurna
Zagrebu je započela prva komercijalna faza Verne robotaksija, čime je Hrvatska postala europski predvodnik u autonomnoj mobilnosti (pisali o tome i na AFP-u (HRT)). Trenutačna flota od deset SUV-ova Arcfox Alpha T5, opremljenih sedmom generacijom Pony.ai sustava, opslužuje prvih 300 korisnika. Uz vozača-operatera koji nadzire sustav tijekom validacije, vozila samostalno svladavaju kompleksne gradske rute i automatski pristupaju zračnoj luci. Sustav koristi 22 senzora (lidare, kamere i radare) te kontinuirano uči iz zagrebačkog prometa. Cilj tvrtke je do kraja godine ukloniti sigurnosne operatere, čineći vožnju potpuno autonomnom, sigurnom i – “dosadno” prirodnom. Iz Autoneta isprobali vožnju od Glavnog kolodvora do aerodroma.